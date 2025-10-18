गोरखपुर-आजमगढ़ से अयोध्या जाने वाले वाहनों के लिए अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही सहारा, यहां से होगा डायवर्जन
अयोध्या में दीपोत्सव के मद्देनजर 18 अक्टूबर से रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा, और उन्हें अन्य मार्गों से भेजा जाएगा। संतकबीरनगर, बस्ती, आजमगढ़ और गोरखपुर से आने वाले वाहनों के लिए रूट बदले गए हैं। धनतेरस और दीपावली पर शहजादपुर चौक मार्ग पर वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा।
जागरण संवाददाता, अंबेडरकरनगर। अयोध्या धाम में दीपोत्सव सकुशल संपन्न कराने के लिए 18 अक्टूबर से रूट डायवर्जन लागू होगा। अयोध्या जाने वाले मार्गों से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रूट डायवर्जन व्यवस्था 20 अक्टूबर तक भीड़ के मौजूद रहने तक लागू रहेगा।
18 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे से संतकबीरनगर-बस्ती से आने वाले भारी वाहनों को घनघटा, बिड़हर घाट, रामनगर से डायवर्ट करके न्यौरी-जलालपुर होकर मालीपुर सुरहुरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गंतव्य को जाएंगे। गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा।
आजमगढ़, बसखारी से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को न्यौतरिया बाईपास अकबरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा। थाना अलीगंज के सम्हरिया चौराहा से सेवागंज बैरियर होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
अहिरौली के यादवनगर तिराहा से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को सुलतानपुर रोड पर डायवर्ट किया जाएगा। भीटी के चनहा चौराहा से अयोध्या जाने वाले वाहनों को भीटी बाजार होकर सुलतानपुर रोड पर मोड़ा जाएगा। अकबरपुर शहर के भारी वाहन तहसील तिराहा से डायवर्ट होकर शहजादपुर, गौहन्ना बाईपास से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य को जाएंगे।
अकबरपुर शहर के मालीपुर रोड बाईपास, जलालपुर रोड बाईपास, बसखारी रोड न्यौतरिया बाईपास, टांडा रोड कटरिया याकूबपुर बाईपास, पहतीपुर श्रवण क्षेत्र मोड़, दोस्तपुर रोड गौहन्ना चौराहा बाईपास, अन्नावां तिराहा से डायवर्जन लागू रहेगा।
इसके अलावा धनतेरस व दीपावली के दिन शहजादपुर चौक मार्ग पर वाहनों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित रहेगा। यातायात प्रभारी उपनिरीक्षक जयबहादुर यादव ने बताया कि फव्वारा तिराहा और संघतिया पुलिस चौकी से चौक वाहनों का प्रवेश पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। इस मार्ग पर पैदल ही आवागमन की अनुमति रहेगी।
