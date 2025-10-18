गोरखपुर-आजमगढ़ से अयोध्या जाने वाले वाहनों के लिए अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ही सहारा, यहां से होगा डायवर्जन

जागरण संवाददाता, अंबेडरकरनगर। अयोध्या धाम में दीपोत्सव सकुशल संपन्न कराने के लिए 18 अक्टूबर से रूट डायवर्जन लागू होगा। अयोध्या जाने वाले मार्गों से भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। रूट डायवर्जन व्यवस्था 20 अक्टूबर तक भीड़ के मौजूद रहने तक लागू रहेगा।

18 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे से संतकबीरनगर-बस्ती से आने वाले भारी वाहनों को घनघटा, बिड़हर घाट, रामनगर से डायवर्ट करके न्यौरी-जलालपुर होकर मालीपुर सुरहुरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होकर गंतव्य को जाएंगे। गोरखपुर से अयोध्या जाने वाले वाहनों को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा।

आजमगढ़, बसखारी से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को न्यौतरिया बाईपास अकबरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डायवर्ट किया जाएगा। थाना अलीगंज के सम्हरिया चौराहा से सेवागंज बैरियर होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अहिरौली के यादवनगर तिराहा से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को सुलतानपुर रोड पर डायवर्ट किया जाएगा। भीटी के चनहा चौराहा से अयोध्या जाने वाले वाहनों को भीटी बाजार होकर सुलतानपुर रोड पर मोड़ा जाएगा। अकबरपुर शहर के भारी वाहन तहसील तिराहा से डायवर्ट होकर शहजादपुर, गौहन्ना बाईपास से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अपने गंतव्य को जाएंगे।