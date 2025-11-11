Language
    दिल्ली में धमाके के बाद अयोध्या की सीमा पर हाई अलर्ट, अफसरों की निगरानी में हो रही वाहनों की चेकिंग

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:30 PM (IST)

    दिल्ली में धमाके के बाद अयोध्या की सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सभी वाहनों की गहन जांच की जा रही है। पुलिस हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी नजर रख रही है।

    अयोध्या की सीमा पर अलर्ट।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दिल्ली में हुए बम धमकों के बाद जिले की पुलिस सोमवार को भी पूरी तरह चौकन्ना रही। धर्मनगरी अयोध्या से जुड़ी सभी सीमाओं पर पुलिस का पहरा रहा। पुलिस आने-जाने वाले वाहनों के साथ आम नागरिकों के वाहनों व उनकी चेकिंग के बाद जाने की अनुमति दी गई। पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी अयोध्या जिले की सीमा पर पहुंचकर तैनात पुलिस कर्मियों से पूछताछ कर जानकारी लेते रहे।

    अंबेडकरनगर-अयोध्या जिले की सीमा अहिरौली का यादवनगर, भीटी का चनहा, इब्राहिमपुर के सेवागंज, महरुआ, अन्नावां चौराहा, अकबरपुर तहसील तिराहा समेत अन्य स्थानों पर बैरियर लगाकर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान जारी रहा।

    अयोध्या जिले की सीमा पर सीसी कैमरों के सहारे भी निगरानी के साथ पुलिस मुस्तैद रही। बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मियों ने चारपहिया, बाइक समेत सभी वाहनों की जांच कर रही है। शहर के तहसील तिराहा, पटेलनगर तिराहे पर दारोगा, महिला आरक्षी, यातायात सिपाही समेत पुलिस कर्मियों ने देर रात्रि तक वाहनों की चल की।

    जिले के अन्य थानों की सीमाओं पर भी पुलिस पूरी तरह अलर्ट रही। पुलिस अधीक्षक अभिजित आर शंकर, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्यामदेव, पश्चिमी हरेंद्र कुमार ने बैरियर पर पहुंचकर तैनात पुलिस कर्मियों ने जानकारी दी। यहां पर आवागमन करने वाले सभी वाहनों व राहगीरों पर कड़ी निगाह रखने की चेतावनी दी गई। अकबरपुर सीओ नितीश तिवारी, टांडा शुभम कुमार, भीटी लक्ष्मीकांत मिश्र, आलापुर प्रदीप कुमार चंदेल ने भ्रमण कर जायजा लिया।

    बैरियर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को किसी तरह के वाहन को बगैर चेकिंग के न जाने दिया जाए। इसके मद्देनजर बाजारों में भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस पूरी तरह सक्रिय रही। अकबरपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर पुलिस कर्मी तैनात रहे। पुलिस शांति व्यवस्था के लिए सुरक्षा के साथ किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने आह्वान लोगों से कर रही है।

    रेलवे स्टेशन पर नहीं है सीसी कैमरा

    अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ आरपीएफ व जीआरपी के हवाले हैं। यहां पर भवन समेत प्लेटफार्मों पर सीसी कैमरे नहीं लगे हैं। जबकि यहां पर यात्रियों का हमेशा आवागमन करता है। जीआरपी थाना प्रभारी दीवान चंद्र रावत ने बताया कि कैमरे के लिए कई बार लिखा-पढ़ी की गई है।

    दिल्ली में हुए बम धमाके में मृतक नागरिकों के प्रति संवेदना करते हुए अधिवक्ताओं ने कचेहरी परिसर में शोकसभा कर न्यायिक कार्य से विरत रहे। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शोक सभा का आयोजन किया गया। सचिव अरविंद कुमार त्रिपाठी, उपाध्यक्ष आलोक कुमार पांडेय, अरुण कुमार वर्मा, धर्मधुरंधर, विश्वेद्र त्रिपाठी, मोनी, दिलीप कुमार, अहमद मेहदी, इंद्रमणि तिवारी आदि शामिल रहे।

    दिल्ली में हुए बम धमाके के बाद सभी थानाध्यक्षों को 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है। बैरियर व चाैराहों, तिराहों पर वाहनों की चेकिंग किए जा रहे हैं। अयोध्या जिले की सीमाओं पर पुलिस को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। आने-जाने वाले लोगों पर निगरानी के साथ वाहनों की जांच के बाद ही आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। -अभिजित आर शंकर, पुलिस अधीक्षक।