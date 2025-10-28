अंबेडकरनगर में छठ पूजा मनाने गई स्टाफ नर्स के घर चोरी, 10 लाख का आभूषण और नकदी लेकर लुटेरे फरार
अंबेडकरनगर में एक स्टाफ नर्स के घर में चोरी हो गई, जब वह छठ पूजा मनाने गई थी। लुटेरे 10 लाख रुपये के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो गए। नर्स ने पुलिस को सूचना दी है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़िता ने लुटेरों को जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है।
संवाद सूत्र, जलालपुर। छठ पूजा की रात चोरों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी है। पुलिस घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद में जुटी रहीं। इस बीच चोरों ने मौका देख गौरा कमाल गांव में सोमवार की रात स्टाफ नर्स के मकान का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के सोने-चांदी के आभूषण और साढ़े नौ हजार नकद समेट ले गए। पुलिस सीसी कैमरे की फुटेज खंगालते हुए संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
गौरा कमाल गांव के सरिता स्टाफ नर्स हैं। सोमवार की शाम वह अपने पति पीयूष के साथ करीब एक किलोमीटर दूर तमसा नदी के शिवाला घाट तट पर छठ पर्व मनाने के गई थी। इसी बीच मौका देख चोरों ने घर के मुख्य दरवाजा का तोड़कर घुस गए।
कमरे में रखा अलमारी व बाक्स का ताला तोड़ दिया, इसमें रखा सोने का चेन, हार, अंगूठी, झुमका, लाकेट समेत लगभग 10 लाख रुपये के जेवरात उठा ले गए। दंपती सोमवार की सुबह घर लौटे तो देखा दरवाजे का ताला टूटा था। अंदर पहुंचे तो देखा अलमारी व बाक्स का ताला टूटा था और सभी सामान कमरे में बिखरा पड़ा था।
अलमारी से सभी आभूषण व साढ़े नौ हजार रुपये नकदी गायब मिला, इससे दंपती के होश हो उड़े। घटना की सूचना पुलिस को दी। कोतवाली प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस ने आसपास के लगे सीसी कैमरे की फुटेज खंगाल और संदिग्धों को उठाकर पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।
रात्रि में पुलिस की गश्त नहीं रहती है, इससे चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। स्टाफ नर्स के पति पीयूष ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर चोरों की शिनाख्त व गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।
