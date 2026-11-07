बीमा कंपनी शिक्षक के परिवार को मिलेगा एक करोड़ का मुआवजा, MACT के फैसले से परिवार को राहत

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। बाइक पर पीछे बैठे शिक्षक की नीलगाय से टकराने के बाद लगी चोटों से मौत हो गई थी। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी को 64 लाख 67 हजार 907 रुपये मुआवजा और 34 लाख 33 हजार 380 रुपये ब्याज देने का आदेश दिया है। ब्याज वाद दायर होने की तिथि 21 मई 2019 से सात प्रतिशत वार्षिक दर से देना होगा। बाइक का पैकेज बीमा होने के कारण पीछे बैठे यात्री को भी कवर किया गया।

यह है पूरा मामला इब्राहिमपुर के गोविंदपुर काजी गांव के इंद्रदेव वर्मा 27 फरवरी 2019 को राजेश कुमार की बाइक पर पीछे बैठकर जिला मुख्यालय जा रहे थे। अकबरपुर-इल्तिफातगंज मार्ग पर गौसपुर और कोटवा किरुनीपुर गांव के बीच नहर के पास बाइक नीलगाय से टकरा गई, दोनों घायल हुए।

इंद्रदेव के सिर में गंभीर चोट लगी और उपचार के दौरान 11 अप्रैल 2019 को उनकी मौत हो गई। हादसे का कारण चालक की लापरवाही पाया गया। परिवार ने कोतवाली अकबरपुर में मुकदमा दर्ज कराने के बाद अधिकरण में वाद दायर किया।

लापरवाही का हवाला देकर भुगतान से इनकार वादी के अधिवक्ता अमर बहादुर सिंह के अनुसार, इंद्रदेव बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियापुर, टांडा में सहायक अध्यापक थे। उनके 70 हजार रुपये मासिक वेतन पर मां, पत्नी और दो बच्चों की जीविका निर्भर थी। परिवार ने करीब सवा करोड़ रुपये का दावा किया था। बीमा कंपनी ने चालक की लापरवाही का हवाला देकर भुगतान से इनकार किया।