1.15 करोड़ रुपये मुआवजा न देने पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की बस झारखंड में जब्त, कोर्ट परिसर में खड़ी कराई गई

राज्य ब्यूरो, रांची। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले आश्रितों को मुआवजा नहीं देने पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की एक बस शुक्रवार को जब्त कर ली गई।

बस को सिविल कोर्ट, रांची परिसर में रखा गया है। मुआवजा राशि का भुगतान होने के बाद ही बस रिलीज हो सकेगी। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी), रांची के कुर्की आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है।

निगम को मूल मुआवजा 93.38 लाख रुपये के साथ ब्याज मिलाकर करीब 1.15 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। सिविल कोर्ट के नाजिर जीशान इकबाल और अधिवक्ता प्रदीप कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में डिपो में खड़ी बस को जब्त किया गया।

अदालत ने चार बस को जब्त करने का आदेश दिया है। लेकिन एक बस वहां मिली, जिसे जब्त किया गया। 2023 में दायर मामले में साल 2024 में एमएसीटी ने बीएसआरटीसी को 93,38,294 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।