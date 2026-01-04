अंबेडकरनगर में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, चार लोग घायल

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। सड़क हादसों में युवक की मौत हो गई, जबकि चार लोग घायल हो गए। एक युवक को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जलालपुर के मंगुराडिला गांव के आकाश पुत्र मधुकर अकबरपुर शहर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वह रविवार की शाम गांव के आकाश पुत्र राकेश कुमार के साथ बाइक से कहीं जा रहा था।

मालीपुर के खजुरी करौंदी में रेलवे क्रॉसिंग पर मोटर साइकिल अनियंत्रित हो गई। गिरने से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सक ने आकाश पुत्र मधुकर को मृत घोषित कर दिया। दूसरे घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।

वहीं अकबरपुर के रगड़गंज बाजार में हुए दोनों बाइकों के आमने-सामने टक्कर में दो युवक घायल हो गए। घायल चांदपुर भटपुरा गांव के मोहम्मद सुलेमान व अहिरौली थाना के बैजपुर गांव के अवनीश यादव को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। अवनीश की हालत गंभीर देख चिकित्सक ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

बसखारी-बरही एदिलपुर मार्ग पर प्राथमिक विद्यालय के समीप रविवार की देर अचानक सड़क पर गलत दिशा से आए साइकिल सवार को बचाने में मोटर साइकिल सवार लखनपुर गांव के राजन यादव घायल हो गए। स्वजन गंभीरावस्था में सीएचसी बसखारी में भर्ती कराया।

वाहन चालक पर मुकदमा मालीपुर के गुवावां जमालपुर गांव के पंचम की पुत्री शर्मिला सीआईएसएफ में फाइनल परीक्षा देने अपने रिश्तेदार ताहापुर गांव के नीरज संग लखनऊ गई थी। गत मंगलवार की देर शाम वे दोनों ट्रेन से अकबरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। अकबरपुर के करतोरा गांव के जीजा विजय कुमार के साथ बाइक से तीनों उनके घर जा रही थे।