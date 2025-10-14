अंबेडकरनगर में वाहनों के शीशे से उतारी गई काली फिल्म, संदिग्ध गाड़ियों के हुए चालान
अंबेडकरनगर पुलिस ने वाहनों पर काली फिल्म के खिलाफ अभियान चलाया। शहर के चौराहों पर चेकिंग के दौरान कई गाड़ियों से काली फिल्म उतरवाई गई और संदिग्ध वाहनों का चालान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। धनतेरस, दीपावली त्योहार के मद्देनजर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। चारपहिया वाहनों के शीशे से काली फिल्म उतारी गई। संदिग्ध वाहनों की जांच करते हुए कागजात न होने पर चालान किया गया।
अकबरपुर पुलिस ने पटेलनगर तिराहे, तहसील तिराहा, शहजादपुर समेत अन्य स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहनता से जांच की। यहां पर वाहनों के शीशे पर काली फिल्म उतारी गई।
बाइकों की डिक्की, बाइक पर तीन सवारी, बगैर हेलमेट फर्राटा भर रहे वाहनों का चालान के साथ हिदायत दी गई। कस्बा चौकी प्रभारी नेहा सिद्धार्थ ने तहसील तिराहे पर वाहनों की जांच की। सड़क के किनारे खड़े वाहनों का चालान किया। संदिग्ध दोपहिया व चारपहिया वाहनों की डिक्की भी चेक किया गया।
त्योहार के दृष्टिगत पुलिस मुख्य बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरत रही है। शाम को गश्त के दौरान आम नागरिकों से सहयोग की अपील की जा रही है। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि 70 वाहनों का चालान किया गया।
छह चारपहिया वाहनों के शीशे पर लगी काली फिल्म को उतारा गया। क्षेत्राधिकारी नितीश तिवारी ने बताया कि भ्रमण के दौरान नागरिकों को जागरूक किया गया।
वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और शराब पीकर वाहन न चलाने की हिदायत दी गई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
