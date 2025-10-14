अंबेडकरनगर में वाहनों के शीशे से उतारी गई काली फिल्म, संदिग्ध गाड़ियों के हुए चालान

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। धनतेरस, दीपावली त्योहार के मद्देनजर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया। चारपहिया वाहनों के शीशे से काली फिल्म उतारी गई। संदिग्ध वाहनों की जांच करते हुए कागजात न होने पर चालान किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अकबरपुर पुलिस ने पटेलनगर तिराहे, तहसील तिराहा, शहजादपुर समेत अन्य स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों, दोपहिया और चारपहिया वाहनों की गहनता से जांच की। यहां पर वाहनों के शीशे पर काली फिल्म उतारी गई। बाइकों की डिक्की, बाइक पर तीन सवारी, बगैर हेलमेट फर्राटा भर रहे वाहनों का चालान के साथ हिदायत दी गई। कस्बा चौकी प्रभारी नेहा सिद्धार्थ ने तहसील तिराहे पर वाहनों की जांच की। सड़क के किनारे खड़े वाहनों का चालान किया। संदिग्ध दोपहिया व चारपहिया वाहनों की डिक्की भी चेक किया गया।

त्योहार के दृष्टिगत पुलिस मुख्य बाजारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर विशेष सतर्कता बरत रही है। शाम को गश्त के दौरान आम नागरिकों से सहयोग की अपील की जा रही है। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि 70 वाहनों का चालान किया गया।