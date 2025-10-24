Ambedkarnagar News: अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सनातन पर टिप्पणी करने वालाें काे सख्त चेतावनी

संवाद सूत्र, जागरण, अंबेडकरनगर : अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सनातन पर टिप्पणी करने वालाें काे सख्त चेतावनी दी है। राजू दास ने कहा कि रामचरित मानस और सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं राक्षस होता है।

ऐसे लोगों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि समाज को तोड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज ऐसे बयान देने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अकबरपुर के हासिमगढ़ छितूनी गांव में आयोजित रामलीला मंचन के शुभारंभ अवसर पर यह बातें कही।

अकबरपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राजभर का बीते दिनों सनातन और रामायण पर टिप्पणी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। महंत ने राजू दास बिना नाम लिए कहा कि सनातन पर टिप्पणी करने वाले को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

ऐसे व्यक्तियों को जूते से ठीक किया जाए। समाज को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए।उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा, उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति रामचरित मानस के एक भी दोहा का अध्ययन करें तो समाज में विवाद दूर हो सकता।

महंत ने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं पर कोई टिप्पणी करें तो वह बड़े दंड का प्रतिभागी होगा। इसके पहले उन्होंने फीता काटकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। कलाकारों ने भगवान विष्णु की झांकी प्रस्तुत किया। मंचन में दिखाया गया कि रावण भगवान ब्रह्मा को तप के बल पर प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करता है।