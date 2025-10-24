Language
    Ambedkarnagar News: अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास की सनातन पर टिप्पणी करने वालाें काे सख्त चेतावनी

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:32 PM (IST)

    Ambedkarnagar News: समाजवादी पार्टी के विधायक रामअचल राजभर का बीते दिनों सनातन और रामायण पर टिप्पणी का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। महंत ने राजू दास बिना नाम लिए कहा कि सनातन पर टिप्पणी करने वाले को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

    अकबरपुर के हासिमगढ़ छितूनी गांव में आयोजित रामलीला मंचन के शुभारंभ पर महंत राजू दास

    संवाद सूत्र, जागरण, अंबेडकरनगर : अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने सनातन पर टिप्पणी करने वालाें काे सख्त चेतावनी दी है। राजू दास ने कहा कि रामचरित मानस और सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाला व्यक्ति मनुष्य नहीं राक्षस होता है।

    ऐसे लोगों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि समाज को तोड़ने और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदू समाज ऐसे बयान देने वालों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने अकबरपुर के हासिमगढ़ छितूनी गांव में आयोजित रामलीला मंचन के शुभारंभ अवसर पर यह बातें कही।

    ऐसे व्यक्तियों को जूते से ठीक किया जाए। समाज को ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए।उन्होंने कहा कि जो सनातन धर्म का अपमान करेगा, उसे समाज स्वीकार नहीं करेगा। कोई व्यक्ति रामचरित मानस के एक भी दोहा का अध्ययन करें तो समाज में विवाद दूर हो सकता।

    महंत ने कहा कि हिंदू देवी-देवताओं पर कोई टिप्पणी करें तो वह बड़े दंड का प्रतिभागी होगा। इसके पहले उन्होंने फीता काटकर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। कलाकारों ने भगवान विष्णु की झांकी प्रस्तुत किया। मंचन में दिखाया गया कि रावण भगवान ब्रह्मा को तप के बल पर प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त करने के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करता है।

    भगवान शिव रावण को वरदान देने के साथ ही साधु-संतों पर अत्याचार करने से मना करते हैं। हठ वश रावण साधु-संतों पर अत्याचार करता है। इसके उपरांत कलाकारों ने भगवान राम के जन्म का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष सियाराम वर्मा, रामजनक वर्मा, रवींद्र नाथ वर्मा, हरिशंकर वर्मा, सत्येंद्र वर्मा, रमेश कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे।