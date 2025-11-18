Language
    Ambedkarnagar News: अंत्येष्टि स्थलों पर मिली खामियां, नोटिस जारी, मनमानी में दो सफाई कर्मी निलंबित

    By Omkar Verma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 11:03 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में अंत्येष्टि स्थलों के निरीक्षण में कमियां मिलने पर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में दो सफाई कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई अंत्येष्टि स्थलों की व्यवस्था सुधारने के उद्देश्य से की गई है। भविष्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। जिला पंचायतराज अधिकारी सर्वेश कुमार पांडेय ने विकासखंड कटेहरी, टांडा, बसखारी में निर्मित अंत्येष्टि स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें खामियां मिली। नाराजगी जताते हुए फटकार लगाई। संबंधित को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

    डीपीआरओ ने कटेहरी ब्लाक की ग्राम पंचायत भिउरा में निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल व आरआरसी सेंटर का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य बंद व अधोमानक के अनुरूप पाया गया। नाराजगी जताते हुए सहायक विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान, सचिव व कंसलटिंग इंजीनियर को गुणवत्ता व मानक के अनुरूप निर्माण कार्य समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया।

    कटेहरी की ग्राम पंचायत सबना में निर्मित अंत्येष्टि स्थल के निरीक्षण में हैंडपंप तथा शौचालय में जलापूर्ति बंद मिलने समेत तमाम कमियां पाई गईं। इस दौरान कंसल्टिंग इंजीनियर, सचिव उपस्थित मिले। मरम्मत कर सभी कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। टांडा की ग्राम पंचायत डुहिया में निर्माणाधीन अंत्येष्टि स्थल के निरीक्षण में निर्माण कार्य होता पाया गया।

    एडीओ पंचायत, सचिव, ग्राम प्रधान व कंसलटिंग इंजीनियर ने 30 नवंबर तक कार्य पूर्ण होने का भरोसा दिलाया। बसखारी की ग्राम पंचायत मोतिगरपुर में पंचायत भवन के बजाय भुगतान अन्य स्थान से करने के संबंध में पंचायत सचिव को चेतावनी देते हुए नोटिस जारी किया है।

    दो सफाईकर्मी निलंबित

    डीपीआरओ सर्वेश कुमार पांडेय ने अकबरपुर ब्लाक के अशरफपुर पचाउख के सफाईकर्मी राजबहादुर सिंह तथा ज्ञानपुर में तैनात मुमताज अली को लापरवाही, उच्चाधिकारियों की आदेशों की अवहेलना, कार्यों में लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया है।

    निरीक्षण के दौरान दोनों सफाईकर्मियों द्वारा गांव साफ-सफाई नहीं करने की शिकायत पर पूर्व में स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन जवाब नहीं दिया गया। उक्त आरोपों संग कर्मचारी आचरण निमयावली के विपरीत दोषी पाए जाने पर दोनों को निलंबित कर दिया है।

    बसखारी के एडीओ पंचायत को जांच सौंपी है। मतदाता नामावली के विशेष पुनरीक्षण में असहयोग करने तथा बिना सूचना के अनुपस्थित रहने का आरोप है।