    अंबेडकरनगर में हत्यारोपित भाई-भतीजा गिरफ्तार, चार फरार; तलाश में जुटी पुल‍िस

    By Omkar Verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 02:57 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में पुलिस ने हत्या के आरोप में भाई और भतीजे को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल चार अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित भाई और भतीजा को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल छह आरोपित फरार है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

    अकबरपुर के विजयगांव के बच्चाराम और जयराम सगे भाई है। गत 21 नवंबर की सुबह जयराम धान की मड़ाई कर रहे थे। धूल बच्चाराम की तरफ जा रही थी। मना करने पर दोनों भाइयों व स्वजन के बीच कहासुनी हो गई थी।

    जयराम, पुत्र घर सिंह, करमचंद्र, अमर सिंह, रोशनी, शिवानी ने लाठी-डंडों से हमला कर मारापीटा। इसमें बच्चराम व इनके पुत्र घनश्याम, राजितराम घायल हो गए थे। पुलिस ने पहुंचकर जांच कर स्वजन से पूछताछ किया। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल बच्चाराम को सद्दपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था। यहां से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी।

    पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया था। मौत के बाद पुलिस ने दर्ज मुकदमे में गैरइरादतन हत्या की धारा बढ़ाते हुए जांच शुरू किया। पुलिस ने आरोपित मृतक के भाई जयराम व भतीजा कर्मचंद को गिरफ्तार किया। निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय ने बताया कि दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।