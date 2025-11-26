संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत के मामले में पुलिस ने आरोपित भाई और भतीजा को गिरफ्तार किया है। मामले में शामिल छह आरोपित फरार है। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

अकबरपुर के विजयगांव के बच्चाराम और जयराम सगे भाई है। गत 21 नवंबर की सुबह जयराम धान की मड़ाई कर रहे थे। धूल बच्चाराम की तरफ जा रही थी। मना करने पर दोनों भाइयों व स्वजन के बीच कहासुनी हो गई थी।

जयराम, पुत्र घर सिंह, करमचंद्र, अमर सिंह, रोशनी, शिवानी ने लाठी-डंडों से हमला कर मारापीटा। इसमें बच्चराम व इनके पुत्र घनश्याम, राजितराम घायल हो गए थे। पुलिस ने पहुंचकर जांच कर स्वजन से पूछताछ किया। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल बच्चाराम को सद्दपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था। यहां से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी।