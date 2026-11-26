अजय सिंह, अंबेडकरनगर। समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित रहे। हाईकमान की ओर से जिन 181 सीटों की सूची सपा को सौंपी गई थी, उनमें जिले की कटेहरी सीट भी थी, लेकिन सपा के 'स्पेशल 26' फार्मूले में यह बाहर हो गई।

कांग्रेसजन को उम्मीद है कि शुक्रवार को दोनों दलों के शीर्ष नेताओं की दिल्ली में होने वाली बैठक के सकारात्मक परिणाम निकल सकते हैं। उनका यह भी तर्क है कि जिन 26 सीटों को सपा द्वारा दिए जाने की बात प्रचारित की जा रही, उसकी सच्चाई यह है कि ये वे टाप सीटें हैं, जिनपर सपा का प्रदर्शन बेहतर था। तीसरे चक्र की वार्ता में कम से 75 सीटों पर बात तय होने के आसार हैं।

1985 में जब यह क्षेत्र फैजाबाद (अब अयोध्या) में था, तब कांग्रेस को तीन सीटों पर विजय मिली थी। इसके बाद के विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस के जीत का सूरज अस्त ही रहा। भाजपा के बाद बसपा और अब सपा का यहां मजबूत किला बन चुका है।

2022 में पांचों सीटों पर सपा का कब्जा वर्ष 2022 के चुनाव की बात करें तो जिले की पांचों सीटें सपा की झोली में चली गईं। सत्तासीन भाजपा ने 2017 में जीतीं दो सीटें भी गंवा दी थीं। हालांकि, बाद में 2024 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने कटेहरी सीट पर जीत दर्ज कर अपना खाता खोला। चार सीटों पर अब भी सपा काबिज है।

कांग्रेस का प्रदर्शन रहा खराब वहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनावों में बेहद निराशाजनक रहा। कोई प्रत्याशी तीन हजार का आंकड़ा भी नहीं छू सका था। मिशन 2027 को लेकर कांग्रेस समेत सभी दल अपनी तैयारियों में लगे हैं। इस बीच सपा से समझौते की बात शुरू हुई तो कांग्रेसियों में कुछ उम्मीद की किरण जगी।