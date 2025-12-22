विदेश के नौकरी के नाम पर ठगी, युवक को सऊदी अरब में बेचने का आरोप

संवाद सूत्र, जलालपुर। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और युवक को बेचने का मामला सामने आया है। पिता ने एजेंटों पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुत्र की सकुशल वापसी और ठगी की रकम वापस दिलाए जाने की मांग किया है। यहां जलालपुर के डिहवा इस्माइलपुर गांव के छोटेलाल चौहान के पुत्र प्रदीप चौहान को आजमगढ़ जिले के चार एजेंटों ने करीब एक वर्ष पहले सऊदी अरब में कंपनी में अच्छा मानदेय का लालच दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बदले एक लाख 13 हजार रुपये लेकर विदेश भेजा। पिता के मुताबि विदेश भेजने के बाद काफी समय तक पुत्र से कोई संपर्क नहीं हो सका। गत 28 अक्टूबर को अचानक प्रदीप चौहान का फोन आया। रोते हुए बताया कि एजेंटों ने कंपनी में नौकरी दिलाने के बजाए उसे सऊदी अरब में बेच दिया है। वह गंभीर संकट में फंसा हुआ है। जल्द बचाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद पिता ने सभी एजेंटों से संपर्क कर पुत्र की सकुशल वापसी और रकम लौटाने की मांग किया।

आरोप है कि एजेंटों ने पुत्र के वापसी के नाम पर 81 हजार रुपये की मांग की। पुत्र के मोह में पिता ने गत चार दिसंबर को एक महिला के पंजाब नेशनल बैंक खाते में 56 हजार और पांच दिसंबर को एक युवक के खाते में 25 हजार रुपये भेजा।