Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विदेश के नौकरी के नाम पर ठगी, युवक को सऊदी अरब में बेचने का आरोप

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। एक युवक को सऊदी अरब में बेचने का आरोप है। पीड़ित परिवार ने शिकायत दर्ज कराई है, जि ...और पढ़ें

    Hero Image

    विदेश में नौकरी के नाम पर युवक को ही बेच दिया।

    संवाद सूत्र, जलालपुर। सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी और युवक को बेचने का मामला सामने आया है। पिता ने एजेंटों पर कार्रवाई की मांग करते हुए पुत्र की सकुशल वापसी और ठगी की रकम वापस दिलाए जाने की मांग किया है। यहां जलालपुर के डिहवा इस्माइलपुर गांव के छोटेलाल चौहान के पुत्र प्रदीप चौहान को आजमगढ़ जिले के चार एजेंटों ने करीब एक वर्ष पहले सऊदी अरब में कंपनी में अच्छा मानदेय का लालच दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बदले एक लाख 13 हजार रुपये लेकर विदेश भेजा। पिता के मुताबि विदेश भेजने के बाद काफी समय तक पुत्र से कोई संपर्क नहीं हो सका। गत 28 अक्टूबर को अचानक प्रदीप चौहान का फोन आया।

    रोते हुए बताया कि एजेंटों ने कंपनी में नौकरी दिलाने के बजाए उसे सऊदी अरब में बेच दिया है। वह गंभीर संकट में फंसा हुआ है। जल्द बचाने की गुहार लगाई थी। इसके बाद पिता ने सभी एजेंटों से संपर्क कर पुत्र की सकुशल वापसी और रकम लौटाने की मांग किया।

    आरोप है कि एजेंटों ने पुत्र के वापसी के नाम पर 81 हजार रुपये की मांग की। पुत्र के मोह में पिता ने गत चार दिसंबर को एक महिला के पंजाब नेशनल बैंक खाते में 56 हजार और पांच दिसंबर को एक युवक के खाते में 25 हजार रुपये भेजा।

    इसके बावजूद न तो पुत्र को वापस आया और न ही धनराशि लौटाई गई। आरोप है कि अब एजेंट गाली, मारपीट और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच कर कार्रवाई की जा रही है।