4.52 करोड़ से जिला अस्पताल में लगेगा अग्निशमन संयंत्र, 2005 से संचालित है हॉस्पिटल

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। संयुक्त जिला चिकित्सालय का संचालन आरंभ हुए 20 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक आग से होने वाले हादसों से निपटने में संयंत्र नहीं लगा सका था। आग बुझाने में सिलेंडर संग पाइप लगाया गया है।

नया फायर अलार्म समेत अग्निशमन संयंत्र लगाने पर चार करोड़ 52 लाख रुपये व्यय होगा। इसके लिए शासन ने संस्था को नामित करते हुए स्टीमेट को स्वीकृति किया है। फरवरी-मार्च में सुविधाओं से आच्छादित होने की उम्मीद है।

जिला चिकित्सालय भवन का निर्माण कई चक्र में निर्मित होने से अग्निशमन विभाग से अभी तक एनओसी नहीं मिली है, जबकि यह चिकित्सालय वर्ष 2005 से संचालित है। इसके आसपास कई और भवन भी बन तैयार हो चुके हैं।

लगभग सात वर्ष पहले एकबार दूसरे तल पर शॉर्ट-सर्किट से आग लगी थी, इसमें आग से नहीं बल्कि सीढ़ियों से गिरकर पांच से आठ लोग घायल हुए थे।

हालांकि आग से बचाव में सिलेंडर और परिसर में जलापूर्ति के लिए पाइप लगाई गई है। इसकी पड़ताल प्रत्येक छह माह में एक बार किया जाता है। तत्कालीन सीएमएस डॉ. ओमप्रकाश की मांग अब पुरी हुई।

अस्पताल प्रबंधक डॉ. हर्षित गुप्त ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक ने अयोध्या मंडल के अपर निदेशक को पत्र भेजकर कार्ययोजना और बजट का आंकलन मांगा गया था। ताकि एनओसी मिलने की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके।

इसी के आधार पर नामित संस्था यूपी सिडको (उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड) ने लगभग साढ़े चार करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर शासन से धनराशि मांगी गई थी, इसे अब स्वीकृति मिल गई है।

नया संयंत्र व स्मोक डिटेक्टर लगेगा

चार सामान्य और तीन इमरजेंसी वाले जिला चिकित्सालय में अब अग्निशमन का पूरा संयंत्र नये सिरे से लगाया जाएगा। इसमें स्वचलित मोटर, टैंक, पाइप, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर सहित पूरा संयंत्र स्थापित किया जाएगा।