अंबेडकरनगर से 23 नवंबर की रात से अयोध्या नहीं जाएंगे वाहन, इन मार्गों पर रहेगा डायवर्जन
अंबेडकरनगर से 23 नवंबर की रात से अयोध्या जाने वाले वाहनों के मार्ग में बदलाव किया गया है। अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों के कारण भारी वाहनों को डायवर्ट किया गया है ताकि यातायात सुचारू रहे। यह डायवर्जन अगले आदेश तक जारी रहेगा, यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है।
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर यातायात व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए बड़े वाहनों के डायवर्जन की व्यवस्था 23 नवंबर की अर्द्धरात्रि से शुरू हो जाएगा। यह डायवर्जन व्यवस्था 26 नवंबर की रात्रि 10 बजे तक लागू किया गया है।
भीड़ अधिक होने पर यह व्यवस्था आगे भी बढ़ाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर हल्के वाहनों का डायवर्जन किया जायेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी।
गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कलवारी से होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को सम्हरिया चौराहा से डायवर्ट करके इनामीपुर पुल से नीचे अकबरपुर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से अपने गंतव्य को जाएंगे। पुल बंद होने के कारण आवागमन संभव नहीं है।
घनघटा, बिड़हर घाट से अकबरपुर से अयोध्या की तरफ जाने वाले वाहनों को रामनगर से डायवर्ट करके न्यौरी, जलालपुर होकर मालीपुर, सुरहुरपुर से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से होकर जाएंगे। आजमगढ़, बसखारी से अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों को न्यौतरिया बाईपास से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर डायवर्ट किया जाएगा।
अलीगंज के सम्हरिया चौराहा से सेवागंज बैरियर होकर अयोध्या जाने वाले भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अहिरौली के यादवनगर तिराहा, भीटी के चनहा चौराहा से अयोध्या जाने वाले भारी वाहन सुल्तानपुर रोड पर डायवर्ट किए जाएंगे।
यातायात उपनिरीक्षक जयबहादुर यादव ने बताया कि अकबरपुर शहर में भी व्यवस्था लागू रहेगी। भारी वाहन तहसील तिराहा से डायवर्ट होकर शहजादपुर, गोहन्ना बाईपास से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे से आवगामन करेंगे।
इसके अलावा अकबरपुर शहर के मालीपुर, जलालपुर, बसखारी रोड न्यौतरिया, टांडा रोड कटरिया याकूबपुर, पहितीपुर श्रवण क्षेत्र मोड़ दोस्तपुर रोड गौहन्ना चौराहा बाईपास, अन्नावां तिराहा से डायवर्जन व्यवस्था लागू होगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।