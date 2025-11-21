Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अंबेडकरनगर में युवक का एटीएम कार्ड बदलकर की ठगी, खाते से निकाले 36 हजार रुपये

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 03:33 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक युवक एटीएम ठगी का शिकार हो गया। जालसाजों ने एटीएम कार्ड बदलकर उसके खाते से 36 हजार रुपये निकाल लिए। पीड़ित जलालपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    अंबेडकरनगर में युवक का एटीएम कार्ड बदलकर की ठगी।

    संवाद सूत्र, भीटी। एटीएम कार्ड बदलकर साइबर अपराधी ने युवक के बैंक खाते से करीब 36 हजार रुपया उड़ा दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरुद्ध तहरीर दी है। अहिरौली के तिवारीपुर गांव के मजरे मुस्लिमपट्टी के अजय कुमार गैरप्रांत प्राइवेट नौकरी करता है। उसका बचत खाता कटेहरी बाजार के सेंट्रल बैंक में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गत माह वह अयोध्या जिले में एटीएम से पैसा निकालने गया था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदलकर गोपनीय कोड नंबर हासिल कर लिया तथा उसे दूसरा एटीएम पकड़ा दिया। कुछ ही देर बाद उसके खाते से 35 हजार 988 रुपए उड़ा दिया।

    पीड़ित गत 30 अक्टूबर को कटेहरी सेंट्रल बैंक में रुपया निकालने गया तो बैंक कर्मियों ने खाते में रुपया नहीं होने की जानकारी दी। बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद उसे घटना की जानकारी हुई। तब से वह परेशान है।

    शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे वह घर पर बैठा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उनका एटीएम अयोध्या जिले के दिलासीगंज स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में रखा है। यह सुन वह भौचक रह गया।

    पीड़ित ने अहिरौली पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि जांच व संदिग्ध की पहचान का प्रयास किया जा रहा है।