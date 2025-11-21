अंबेडकरनगर में युवक का एटीएम कार्ड बदलकर की ठगी, खाते से निकाले 36 हजार रुपये

संवाद सूत्र, भीटी। एटीएम कार्ड बदलकर साइबर अपराधी ने युवक के बैंक खाते से करीब 36 हजार रुपया उड़ा दिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपित के विरुद्ध तहरीर दी है। अहिरौली के तिवारीपुर गांव के मजरे मुस्लिमपट्टी के अजय कुमार गैरप्रांत प्राइवेट नौकरी करता है। उसका बचत खाता कटेहरी बाजार के सेंट्रल बैंक में है।

गत माह वह अयोध्या जिले में एटीएम से पैसा निकालने गया था। इसी दौरान वहां पहले से मौजूद अज्ञात व्यक्ति ने मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदलकर गोपनीय कोड नंबर हासिल कर लिया तथा उसे दूसरा एटीएम पकड़ा दिया। कुछ ही देर बाद उसके खाते से 35 हजार 988 रुपए उड़ा दिया।

पीड़ित गत 30 अक्टूबर को कटेहरी सेंट्रल बैंक में रुपया निकालने गया तो बैंक कर्मियों ने खाते में रुपया नहीं होने की जानकारी दी। बैंक स्टेटमेंट निकालने के बाद उसे घटना की जानकारी हुई। तब से वह परेशान है। शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे वह घर पर बैठा था। इसी दौरान उसके मोबाइल पर फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उनका एटीएम अयोध्या जिले के दिलासीगंज स्थित सेंट्रल बैंक की शाखा में रखा है। यह सुन वह भौचक रह गया।