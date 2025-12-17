Language
    अंबेडकरनगर में भीषण हादसा- गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई डीसीएम, चालक समेत तीन लोगों की दर्दनाक मौत

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 11:20 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से डीसीएम की टक्कर में चालक समेत तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। श्रवणधाम मेले से घर वापस लौट रही डीसीएम अहिरौली थाना के यादव नगर चौराहे के निकट बीती रात गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इससे डीसीएम में सवार तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई व पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

    पुलिस ने मृतकों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घायलों को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया है। सभी मृतक घायल बुलंदशहर जिले के एक ही गांव के रहने वाले हैं।

    बुलंदशहर जिले के डेबाई थाने के गांव कमरौवां के मोनू उर्फ सुधीर, धर्मवीर, सतीश, महावीर, विशंभर, राजेश, सत्यपाल आदि लोग चार दिसंबर से शुरू श्रवण क्षेत्र मेले में खजला की दुकान लगाने गत नवंबर माह में आए थे। बीती रात करीब साढ़े दस बजे डीसीएम पर सामान लादकर वे लोग वापस घर लौट रहे थे।

    डीसीएम अहिरौली के यादवनगर के निकट अटवाई मोड़ पर पहुंचा था। इसी बीच मोड़ से अचानक गन्ना नदी ट्रैक्टर-ट्रॉली रोड पर आ गयी। इससे अनियंत्रित होकर डीसीएम ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इससे उसमें सवार मोनू उर्फ सुधीर, धर्मवीर तथा चालक की मौत हो गई।

    शेष अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने जेसीबी की मदद से डीसीएम में फंसे लोगों को बाहर निकालकर कटेहरी सीएचसी पहुंचाया। वहां चिकित्सक ने मोनू उर्फ सुधीर, धर्मवीर तथा चालक को मृत घोषित कर दिया।

    थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच और विधिक कार्रवाई की जा रही है।