मैरिज हॉल में फोटो खींचने को लेकर हुआ विवाद, बिना दुल्हल के लौटी बरात

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। मालीपुर थाना क्षेत्र स्थित उजाला मैरिज हॉल में गुरुवार रात आयोजित विवाह समारोह में फोटो खींचने को लेकर बड़ा बवाल हो गया। महिलाओं के बीच खड़े होकर फोटो लेने पर घराती और बाराती आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी। हंगामे के दौरान घराती पक्ष ने मैरिज हॉल का मुख्य गेट बंद कर दिया, जिससे बाराती अंदर ही बंधक बन गए।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गेट खुलवाकर बारातियों को मुक्त कराया। विवाद बढ़ने और माहौल तनावपूर्ण हो जाने के कारण बारात बिना दुल्हन के ही बैरंग नंदापुर गांव लौट आई। घटना की जानकारी क्षेत्र में तेजी से फैल गई और पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई।

जानकारी के अनुसार, जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के नंदापुर निवासी निशाल शर्मा की शादी मालीपुर थाना क्षेत्र के बैरागल गांव निवासी राम सजीवन शर्मा की पुत्री से तय हुई थी। बारात गुरुवार रात मालीपुर बाजार स्थित उजाला मैरिज हॉल में पहुंची थी, जहां जयमाल के समय फोटो खींचने को लेकर विवाद शुरू हुआ।

शुक्रवार सुबह स्थिति सामान्य होने के बाद कन्या पक्ष लड़की को लेकर वर पक्ष के घर पहुंचे, जहां हिंदू रीति-रिवाज के साथ विवाह की सभी रस्में शांतिपूर्वक पूरी की गईं। थाना अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य ने बताया कि इस पूरे प्रकरण में किसी भी पक्ष द्वारा अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है।

इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के भारीडीहा गांव आई बारात में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, मारपीट के बाद भाग रहे लोगो की कार को घेरकर फिर से मारपीट करने की कोशिश की गई, कार अनियंत्रित होकर बगल गन्ने के खेत में घुस गई उपद्रवियों ने बाद में कार को भी क्षतिग्रस्त किया। मामले में एक पक्ष सुनील वर्मा की तहरीर पर भारीडीहा गाँव के दो सगे भाइयों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी है।

ग्रामीणों के मुताबिक गांव की सियाराम वर्मा की पुत्री की शादी थी जिसमें श्रवणक्षेत्र से बारात आई थी, इसी दौरान इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के ही कोल्हूवा मुकुंदपुर निवासी कुछ युवक चार पहिया वाहन से आए और पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही दिनेश वर्मा के साथ मारपीट करके दिनेश को जबरन गाड़ी में बैठाने लगे, बारात का माहौल होने की वजह से लोगो की भीड़ इकट्ठा हो गयी।

दिनेश की पुकार पर ग्रामीणों ने ललकार कर जब इन लोगों को दौड़ाया तो भागते समय उनकी कार अनियंत्रित होकर गन्ने के खेत में घुस गई । ग्रामीणों के मुताबिक इन युवकों का घराती या बाराती किसी पक्ष से कोई संबंध नहीं था।