    अंबेडकरनगर में एसआईआर में 14 फीसद मिले डुप्लीकेट और मृतक मतदाता, 85.82 प्रतिशत काम पूरा

    By Mahendra Pratap Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    एसआईआर में 14 फीसद मिले डुप्लीकेट व मृतक मतदाता

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) में लगभग ढाई से तीन लाख मतदाताओं के नहीं मिलने पर बीएलओ घर-घर वितरित हुए गणना फॉर्म को वापस पाने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। वहीं, ढाई से तीन लाख मतदाताओं का वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिलने पर उनके माता-पता तथा दादा-दादी का विवरण खंगाला जाने लगा है।

    नवीनतम प्रगति रिपोर्ट में सात दिसंबर दोपहर दो बजे तक जिले में कुल 18,70,776 मतदाताओं में करीब 16,12,335 गणना प्रपत्र डिजिटाइज कर लिया गया है।

    औसत प्रगति दर 85.82 प्रतिशत है। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम शुक्ल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर तेजी से जारी है। इसमें सभी बीएलओ, कर्मचारी आदि पूरी जिम्मेदारी से कार्य को पूर्ण करने में जुटे हैं।

    पांचों विधानसभा में कटेहरी, टांडा, आलापुर, जलालपुर, अकबरपुर में डिजिटाइजेशन का कार्य बीएलओ द्वारा विभिन्न कार्मिकों की सहयोग एवं टीम के रूप में तीव्र गति से किया जा रहा है।

    कटेहरी में 84.62 प्रतिशत, टांडा में 85.08 प्रतिशत, आलापुर में 85.91 प्रतिशत, जलालपुर में 84.97 प्रतिशत तथा अकबरपुर में 82.75 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा हो चुका है।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि प्राप्त प्रपत्रों को डिजिटाइजेशन किया जा रहा है साथ ही ऑनलाइन हुए प्रपत्रों को मतदाता सूची वर्ष 2003 से मिलाकर खामिया दूर किया जा रहा है। 14.06 प्रतिशत डुप्लीकेट, मृतक आदि नाम मिले हैं।