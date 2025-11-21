Language
    अंबेडकरनगर में दो गैंग्सटर समेत तीन शातिर बदमाश गिरफ्तार, अवैध शराब बरामद

    By Omkar Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:33 PM (IST)

    अंबेडकरनगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो गैंगस्टरों समेत तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अवैध शराब और नकदी बरामद हुई है। इन अपराधियों पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट शामिल हैं। पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। चेकिंग अभियान के दौरान गुरुवार की रात्रि में पुलिस ने दो गैंग्सटर समेत तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ आजमगढ़, जौनपुर के अलावा जिले के थानों में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं।

    पुलिस ने दो मोटर साइकिल, 40 पाउच देशी शराब, 7600 रुपये नकद बरामद किया है। जलालपुर के उपनिरीक्षक राजीव सागर, उपनिरीक्षक शैलेंद्र चौधरी, उपनिरीक्षक मो. अमीन गुरुवार की रात्रि गश्त पर थे।

    शंकर तिराहा के आगे पुलिया के निकट संदिग्ध तीन लोगों को रोका। पूछताछ के दौरान इनकी पहचान शाहपुर फिरोजपुर गांव के टाइगर उर्फ जुगनू उर्फ हनी, मोनू लोना व अजय उर्फ ऋषि के रूप में हुई।

    तलाशी में इनके पास से 40 पाउस देशी शराब और 7600 रुपये नकद बरामद हुआ। यह नंबर प्लेट बदल कर चोरी समेत अन्य घटनाओं को अंजाम देते हैं। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार तीनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

    आपराधिक इतिहास

    गिरफ्तार टाइगर उर्फ जुगनू के खिलाफ अकबरपुर, जलालपुर, आलापुर, टांडा, पवई, आजमगढ़, मुबारकपुर, रौनापार, सिधारी, सम्मनपुर और सुलतानपुर जिले के थानों में गैंग्सटर, लूट, चोरी, रंगदारी, आर्म्स एक्ट के 17 मुकदमे दर्ज हैं। मोनू लोना पर आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस, महामारी अधिनियम सहित नौ मुकदमे दर्ज हैं। तीसरे आरोपित अजय उर्फ ऋषि के खिलाफ चोरी, फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी एवं गैंगस्टर एक्ट समेत 10 मुकदमे पंजीकृत हैं।