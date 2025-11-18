Language
    अंबेडकरनगर में 205 लाख में चौड़ी होंगी दो पुलिया, यातायात होगी सुगम

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:16 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में टू-लेन सड़कों पर संकरी पुलिया यातायात में बाधा बन रही हैं। लोक निर्माण विभाग ने दो मार्गों पर पुलिया चौड़ीकरण के लिए 205.61 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है, जिसमें से 102.81 लाख रुपये जारी किए गए हैं। यह स्वीकृति एमएलसी डा. हरिओम पांडेय के प्रस्ताव पर दी गई है। निविदा आमंत्रित करके जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

    सुगम यातायात के लिए दो पुलिया होंगी चौड़ी, मिलेगी राहत। (तस्वीर- फाइल)

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। चमचमाती टू-लेन चौड़ी सड़कों पर सिंगल लेन की संकरी पुलिया आवागमन में बाधक तथा हादसे का सबब बन रही हैं। लोक निर्माण विभाग अब इन पुलियों की मरम्मत कराने संग इन्हें टू-लेन में चौड़ा करने वाला है।

    शासन ने दो मार्गों पर दो संकरी और क्षतिग्रस्त पुलिया को चौड़ा करने के लिए वित्तीय स्वीकृति देते हुए पहली किश्त का आवंटन भी कर दिया है। दोनों पुलिया निर्माण पर 205.61 लाख रुपये के सापेक्ष पहली किश्त में 102.81 लाख रुपये अवमुक्त हुआ है।

    टांडा के बरुआ जलाकी से उतरेथू मार्ग के किलोमीटर तीन पर संकरी पुलिया चौड़ा करने के लिए 124.46 लाख रुपये स्वीकृत कर 62.46 लाख रुपये अवमुक्त हुआ है।

    वहीं झलरी का पुरवा से बनगांव निबिअहवा पोखरा से होकर भरतपुर गिरंट मांग पर क्षतिग्रस्त एवं संकरी पुलिया को चौड़ा बनाने के लिए 80.70 लाख रुपये स्वीकृत कर 40.35 लाख रुपये अवमुक्त हुआ है। ॉ

    एमएलसी डा. हरिओम पांडेय के प्रस्ताव पर शासन से यह स्वीकृति मिली है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता सौरभ सिंह ने बताया कि निविदा आमंत्रित कर अविलंब निर्माण शुरू कराया जाएगा।