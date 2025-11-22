अंबेडकरनगर में 25 करोड़ की लागत से इन मार्गों का होगा चौड़ीकरण, इन क्षेत्रों तक आवागमन होगा आसान
अंबेडकरनगर जिले में 25 करोड़ रुपये की लागत से कई मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। इस परियोजना से इन क्षेत्रों में आवागमन आसान हो जाएगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। सड़कों के चौड़ीकरण से क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ावा मिलेगा।
संवाद सूत्र, भीटी। कटेहरी विधानसभा के 13.200 किलोमीटर लंबे चांदपुर-चंदैनी-अशरफपुर मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कर इसे जिला मार्ग बनाया जाएगा। अभी तक यह एकल मार्ग है।वाहनों का दबाव एवं ग्रामीणों की मांग को देखते हुए इसे चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। शासन से इसके निर्माण की स्वीकृत मिल चुकी है। इसके निर्माण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड को सौंपा गया है।
एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने गत दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंटकर मार्ग के निर्माण की मांग रखी थी। निर्माण के लिए 2475.13 लाख रुपये की स्वीकृति शासन से हुई है। इस मार्ग के बनने से सैकड़ों गांव का सीधा संपर्क विधानसभा क्षेत्र कटेहरी मुख्यालय, अयोध्या जिले के गोशाईगंज, कटेहरी विस के उत्तरी व दक्षिणी क्षेत्र आपस में सीधा जुड़ जाएगा।
कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बुनकर नगरी टांडा, इल्तिफातगंज, केदारनगर, अकबरपुर, सद्दरपुर मेडिकल कालेज व बस्ती जिले में जाने, टांडा-बांदा हाइवे, बस्ती-गोरखपुर मार्ग, अयोध्या-बसखारी हाइवे संग एक्सप्रेसवे पहुंच लखनऊ आने-जाने में सहूलियत होगी। स्कूली बच्चों, नौकरी पेशा, व्यापारियों समेत आम ग्रामीण कम दूरी चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी।
एक करोड़ से बनेगा पुल
बहुप्रतीक्षित टांडा-बरुआ जलाकी उतरेथू मार्ग के एक पुल की भी स्वीकृत करीब एक करोड़ की लागत से हुई है। उक्त मार्ग के किमी 13 के 400 मीटर संकरी पुलिया के बाक्स कलवर्ट तथा पहुंच मार्ग के निर्माण की मांग ग्रामीणों ने की थी।
इसके निर्माण के लिए 98.79 लाख रुपये स्वीकृति शासन से हुई है। इसके सापेक्ष 49.40 लाख की पहली किस्त भी निर्गत हो गई है।
चांदपुर-चंदैनी-अशरफपुर मार्ग व उतरेथू-बरुआ जलाकी मार्ग पर पुल निर्माण की स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी है। इसके लिए बजट भी स्वीकृत हो चुका है। -डॉ. हरिओम पांडेय, एमएलसी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।