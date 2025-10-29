संवाद सूत्र, भीटी। गन्ना किसानों संग राजगीरों की सहूलियत के लिए 25 करोड़ रुपये की लागत महरुआ-मिझौड़ा मार्ग का निर्माण शुरू हो गया है। यहां 10.300 किलोमीटर लंबे इस मार्ग को चौड़ा और सुदृढ़ीकरण भी किया जा रहा है। यह अयोध्या-बसखारी मार्ग को टांडा-बांदा हाईवे तथा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सेमरी में सीधे जोड़ता है। उक्त मार्ग बनने से लोगों को सुलतानपुर, प्रयागराज व लखनऊ जाने में सुविधा होगी। आगामी नवंबर में चीनी मिल में शुरू हो रहे पेराई सत्र में सुलतानपुर जनपद समेत कटेहरी विधानसभा के किसानों को मिझौड़ा के अकबरपुर चीनी मिल तक गन्ना आपूर्ति करने में सुगम यातायात मिलेगा।

यादवनगर-महरुआ वाया मिझौड़ा करीब 18 किलोमीटर लंबे उक्त मार्ग का लगभग साढ़े 10 किलोमीटर हिस्सा दशकों से एकल व जर्जर था। मार्ग पर एक वाहन चलने से गन्ना लदी ट्रैक्टर-ट्रालियों को मिल तक पहुंचने व वाहनों को पास लेने में दिक्कतें होती थी। मिझौड़ा चौराहे पर अक्सर जाम लगा होने से परेशानी होती था। मिझौड़ा से यादवनगर करीब आठ किलोमीटर मार्ग का एक दशक पहले चौड़ा कर दिया गया था।

तब से दो बार इसकी मरम्मत भी हो चुकी है, लेकिन महरुआ से मिझौड़ा तक करीब साढ़े 10 किलोमीटर तक मार्ग एकल व जर्जर था। एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय के प्रयास से गत सत्र में शासन ने मार्ग को चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृति दी। वर्तमान में मिझौड़ा से महरुआ तक उक्त मार्ग का निर्माण शुरू किया गया है।