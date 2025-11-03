Language
    अंबेडकरनगर में बर्खास्त शिक्षिका से होगी 63 लाख की वेतन वसूली, फर्जी दस्तावेज से पाई थी नौकरी

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:17 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में शांति पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बर्खास्त शिक्षिका अरुण कुमारी के फर्जी दस्तावेजों के कारण उन्हें 62 लाख से अधिक की वेतन राशि वापस करने का आदेश दिया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र वर्मा ने बीएसए से धनराशि जमा कराने की मांग की है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने शिक्षिका को राजकोष में राशि जमा करने का निर्देश दिया है, अन्यथा संपत्ति से वसूली की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। शांती पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर धामापट्टी भीटी में तैनात रही शिक्षिका अरुण कुमारी के शैक्षिक अभिलेख फर्जी पाए जाने पर वर्ष 2019 में बर्खास्त कर दिया गया था। आरोपित को नियुक्ति से सेवा समाप्ति तक भुगतान हुए वेतन 62 लाख 55 हजार 354 रुपये वसूली का आदेश दिया गया।

    हालांकि उक्त धनराशि आरोपित ने अभी तक जमा नहीं कराया है। ऐसे में अयोध्या के जनौरा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता शैलेंद्र वर्मा ने बीएसए से शिकायत करते हुए उक्त धनराशि जमा कराने की मांग की।

    जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपित से उक्त धनराशि राजकोष में जमा करने को को कहा गया है। अन्यथा की दशा में आराेपित की चल-अचल संपत्ति से भू-राजस्व की भांति वसूली किए जाने की चेतावनी दी गई है।