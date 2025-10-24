संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। पारिवारिक विवाद में सास और देवरानी ने जेठानी को जहर खिलाकर मौत के घाट उतार दिया। दिल दहलाने वाली घटना बसखारी के घेरवा मरौचा गांव की है। मौत के पहले इलाज के दौरान जेठानी ने दोनों पर आरोप लगाया। क्षेत्राधिकारी सदर ने घटना स्थल का जायजा लेते हुए स्वजन व ग्रामीणों से पूछताछ की। मृतका के बयान व पिता की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हिरासत में लिया है। पुलिस ने दोनों आरोपितों से पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

किछौछा: बसखारी के भिदूण गांव के इंद्रबली की पुत्री मधु की शादी करीब 15 वर्ष पहले घेरवा मरौचा के संजय कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी। पति संजय रोजी-रोटी के लिए गैरप्रांत गया था। घर पर मधु अपनी सास ज्ञानमती और देवरानी रंजना के साथ रहती थीं। काफी समय से घर में पारिवारिक कलह चल रही थी। गुरुवार की शाम विवाद के दौरान सास और देवरानी ने मिलकर जबरन मधु को विषाक्त पदार्थ खिला दिया, इससे उसकी हालत बिगड़ गई।

स्वजन आनन-फानन में मधु को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसखारी ले गए, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से मेडिकल कालेज सद्दरपुर और फिर लखनऊ के लिए रेफर किया गया। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इलाज के दौरान उसने स्वयं अपनी सास और देवरानी पर विषाक्त पदार्थ खिलाने का आरोप लगाया था। इसका वीडियो भी स्वजन के पास मौजूद है।

मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू किया। फोरेंसिक टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य संकलित किए और ग्रामीणों से पूछताछ भी की। मृतका के पिता ने आरोपित सास ज्ञानमती और देवरानी रंजना के खिलाफ नामजद तहरीर पुलिस को दी। थानाध्यक्ष सुनील कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

बच्चों से छिना मां का आंचल मृतका के तीन बच्चे हैं। बेटी साक्षी सबसे बड़ी है। इसके बाद आठ वर्ष का पुत्र शाश्वत व छह वर्ष का अनुराग हैं। मां की मौत के बाद बच्चों का रो-रो कर हाल बेहाल है। मां का शव घर पहुंचते ही बच्चों की चीत्कार से हर किसी की आंखें नम हो गई। क्ररुण-क्रंदन से गांव में मातम पसरा है।