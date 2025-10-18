अंबेडकरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंग्स्टर अमित चंद यादव का 19 लाख का मकान कुर्क

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। अपराध से अर्जित गैंग्सटर अमित चंद यादव की 18 लाख 98 हजार का निर्माणाधीन मकान पर पुलिस व प्रशासन ने कुर्क की कार्रवाई की है। मौके पर डुगडुगी बजवाकर जब्त की गई संपत्ति पर बोर्ड लगाया गया।

सम्मनपुर के मछलीगांव के गैंग लीडर अमित चंद यादव का सक्रिय संगठित गिरोह है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गैंग के सदस्य सुलतानपुर जिले के कूड़ेभार के सरैया विरान गांव के तेज बहादुर यादव व बसखारी के रामडीह सराय की महिला पुष्पा हैं। ये समाज विरोधी क्रियाकलाप में संलिप्त रहते हैं। बसखारी थानाध्यक्ष रहे संतकुमार ने गत वर्ष गैंग चार्ट तैयार कर अनुमोदन के लिए जिलाधिकारी को भेजा था। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ गैंग्सटर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। मामले की विवेचना सम्मनपुर थानाध्यक्ष को सौंपी गई।

शुक्रवार को जलालपुर एसडीएम राहुल गुप्त, क्षेत्राधिकारी सदर नितीश तिवारी, सम्मनपुर थानाध्यक्ष दिनेश सिंह पुलिस टीम के साथ मछलीगांव पहुंचे। गैंग्सटर अमित चंद यादव द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत जिलाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने कुर्क किया गया।

दो मंजिला अर्द्धनिर्मित मकान की कीमत लगभग 18 लाख 98 हजार 87 रुपये है। थानाध्यक्ष दिनेश सिंह ने कुर्की कार्रवाई की पुष्टि की। बताया कि मुकदमे में तीनों गैंगस्टर फरार है। दो अन्य के पास कोई संपत्ति नहीं है। विवेचना के साथ गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।