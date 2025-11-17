अंबेडकरनगर में तीन खाद विक्रेताओं पर मुकदमा और लाइसेंस निलंबित, जिला कृषि अधिकारी ने की कार्रवाई

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अधिक मूल्य पर खाद की बिक्री करने तथा कालाबाजारी की शिकायत पर जिला कृषि अधिकारी ने भीटी तहसील में उर्वरक की दुकानों का निरीक्षण किया। स्टाक में गड़बड़ी, कालाबाजारी पर विक्रेताओं पर मुकदमा दर्ज करा दुकानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिले में उर्वरक और बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता का दावा किया गया है।

जिला कृषि अधिकारी अरविंद कुमार चौधरी ने मेसर्स शिव खाद भंडार, हनुमानगंज, भीटी, मेसर्स वर्मा ट्रेडर्स, हनुमानगंज एवं मेसर्स राष्ट्रीय उर्वरक भंडार, सेनपुर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि निरीक्षण में पीओएस मशीन में स्टाक व भौतिक स्टाक में अंतर मिला। कालाबाजारी किए जाने पर उर्वरक विक्रेता मेसर्स शिव खाद भंडार व थोक उर्वरक विक्रेता मेसर्स राष्ट्रीय उर्वरक भंडार पर संयुक्त रूप से तथा मेसर्स वर्मा ट्रेडर्स के विरुद्ध थाना अहिरौली में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके साथ ही उक्त प्रतिष्ठानों का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

नवंबर में उर्वरक की उपलब्धता नवंबर तक यूरिया के लक्ष्य 9385 एमटी के सापेक्ष 19289 एमटी, डीएपी लक्ष्य 8775 के सापेक्ष 9259 एमटी, एनपीके लक्ष्य 2735 के सापेक्ष 6,881 एमटी, एसएसपी के लक्ष्य 5,409 के सापेक्ष 1,2761 एमटी व एमओपी लक्ष्य 320 के सापेक्ष 377 एमटी की उपलब्धता हुई है। वितरण के उपरांत वर्तमान में सहकारिता व निजी क्षेत्र में संयुक्त रूप से यूरिया 11829 एमटी, डीएपी 2626 एमटी, एनपीके 3606 एमटी, एसएसपी 7702 एमटी एवं एमओपी 177 एमटी उपलब्ध है।