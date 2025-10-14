Language
    यूपी में वर्दी पहन दारोगा और सिपाही छलका रहे थे जाम, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने कर दिया सस्पेंड

    By Omkar Verma Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 11:54 AM (IST)

    अंबेडकरनगर में एक दारोगा और दो सिपाहियों का वर्दी में शराब ठेके पर शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों को निलंबित कर दिया है। वीडियो में सिपाही शराब डालते और पानी की बोतल पकड़े दिख रहे हैं। निलंबन के बाद विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। खाकी वर्दी में शराब ठेके पर दारोगा व दो सिपाहियों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने तीनों को निलंबित कर दिया है। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

    सोमवार को दारोगा व दोनों सिपाहियों का इंटरनेट मीडिया पर खाकी वर्दी में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कराई। सिपाहियों की पहचान पुलिस लाइन में दारोगा वीरेंद्र बहादुर, हेड कांस्टेबल पवन, विक्रम के रूप में हुई। प्रसारित वीडियो पर एक सिपाही शराब की बोतल लिए है।

    वह गिलास में डाल रहा है, जबकि दूसरा सिपाही पानी की बाेतल लिए दिख रहा है। प्रसारित वीडियो का संज्ञान लेकर एसपी ने निलंबित कर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक हरेंद्र कुमार ने बताया कि निलंबन के बाद विभागीय शुरू की गई है।