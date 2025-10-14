यूपी में वर्दी पहन दारोगा और सिपाही छलका रहे थे जाम, वीडियो वायरल होने पर एसपी ने कर दिया सस्पेंड

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। खाकी वर्दी में शराब ठेके पर दारोगा व दो सिपाहियों का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने तीनों को निलंबित कर दिया है। दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

सोमवार को दारोगा व दोनों सिपाहियों का इंटरनेट मीडिया पर खाकी वर्दी में एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ। अधिकारियों ने वीडियो का संज्ञान लेकर जांच शुरू कराई। सिपाहियों की पहचान पुलिस लाइन में दारोगा वीरेंद्र बहादुर, हेड कांस्टेबल पवन, विक्रम के रूप में हुई। प्रसारित वीडियो पर एक सिपाही शराब की बोतल लिए है।