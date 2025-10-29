Language
    अंबेडकरनगर में जंगल में हुई मुठभेड़ में ग गैंगस्‍टर पशु तस्कर गिरफ्तार, दो फरार; एक सिपाही भी घायल

    By Omkar Verma Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 04:06 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में तमसा नदी के पास गोवंशीय पशु तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक तस्कर गिरफ्तार हुआ, जबकि दो भाग गए। तस्करों की गोली से एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने मौके से हथियार और गोवंश बरामद किए। गिरफ्तार तस्कर पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, और पुलिस फरार तस्करों की तलाश कर रही है।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। तमसा नदी के किनारे जंगल में मंगलवार की रात्रि गोवंशीय पशु तस्कर व पुलिस में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने गैंग्सटर एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जबकि दो अंधेरे का फायदे उठाते हुए पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पशु तस्करों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है। बरामद गोवंश को पुलिस ने गोशाला भेजा। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।

    जलालपुर: मंगलवार की रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि तीन तस्कर एक गोवंशीय पशु को लेकर तमसा नदी के किनारे जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। वे गोवंशीय पशु का वध करने की फिराक में हैं। जानकारी मिलते ही कटका निरीक्षक राकेश कुमार और जलालपुर निरीक्षक संतोष कुमार सिंह पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। गोवंश तस्कर पुलिस से अपने को घिरा देख एक तस्कर ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। गोली कटका थाने में तैनात सिपाही निलेश के पैर में लगी।

    पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। फायरिंग के दौरान गोली जलालपुर के नगपुर गांव के पशु तस्कर अर्सेआलम के पैर में लगी। पुलिस ने घायल तस्कर को गिरफ्तार किया। इसके साथ रहा पगपुर का शाह आलम व अन्य अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। घायल तस्कर और सिपाही को इलाज के लिए पुलिस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर तमंचा, कारतूस, चापड़, गोवंश, रस्सी, बड़ी प्लास्टिक पन्नी व तीन बोरी बरामद किया। बरामद गोवंश को पुलिस ने शेखपुरा राजकुमारी गोशाला में सुरक्षित पहुंचाया। निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि तस्करों के खिलाफ पुलिस पर जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया।


    आपराधिक इतिहास

     

    गिरफ्तार आरोपित अर्सेआलम कटका थाने का गैंग्सटर है। इसके खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, आर्म्स एक्ट, गैंग्सटर के छह मुकदमे दर्ज हैं। वहीं फरार आरोपित शाह आलम जलालपुर कोतवाली का गैंग्सटर है, इसके खिलाफ कटका व जलालपुर में तीन मुकदमे दर्ज हैं। तीसरे आरोपित की शिनाख्त पुलिस कर रही है।

     

    गोवंशीय पशु तस्करों से मुठभेड़ में सिपाही और एक तस्कर घायल हुआ है। गिरफ्तार पशु तस्कर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। फरार तस्करों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं।- अनूप कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी जलालपुर