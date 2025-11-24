Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाइयों के बीच मारपीट में घायल की मौत, गांव में तनाव का माहौल; गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

    By Omkar Verma Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:35 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में दो सगे भाइयों के बीच धान की मड़ाई के दौरान धूल उड़ने को लेकर विवाद हो गया। इस झगड़े में एक भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें शांत करा दिया। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सगे भाइयों के बीच दो दिन पूर्व हुई मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वजन में कोहराम मच गया। मौत से आक्रोशित स्वजन-ग्रामीण रविवार की सुबह घर से मार्ग जाम करने के लिए निकले।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी मिलते ही पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने दर्ज मुकदमे में गैरइरादतन हत्या की धारा बढ़ाकर तीन लोगों को हिरासत में लिया है। जबकि अन्य लोग फरार हो गए।

    अकबरपुर के विजयगांव के बच्चाराम और जयराम सगे भाई है। गत 21 नवंबर की सुबह जयराम धान की मड़ाई कर रहे थे। धूल बच्चाराम की तरफ जा रही थी। मना करने पर दोनों भाइयों व स्वजन के बीच कहासुनी हो गई। जयराम, पुत्र घर सिंह, करमचंद्र, अमर सिंह, रोशनी, शिवानी ने लाठी-डंडों से हमला कर मारापीटा।

    इसमें बच्चराम व इनके पुत्र घनश्याम, राजितराम घायल हो गए। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर जांच कर स्वजन से पूछताछ किया। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल बच्चाराम को सद्दपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था।

    घायल बच्चाराम की पत्नी शोभावती की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इलाज के बीच शनिवार को बच्चाराम की मौत हो गई। रविवार की सुबह आक्रोशित स्वजन व ग्रामीण घर से मार्ग जाम के लिए निकले।

    इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो आनन-फानन में कोतवाल श्रीनिवास पांडेय ने पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचकर आक्रोशित ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया।

    इसके बाद स्वजन शव का अंतिम संस्कार किया। निरीक्षक ने बताया कि दर्ज मुकदमे में गैरइरादतन हत्या की धारा बढ़ाकर कार्रवाई की जा रही है। हिरासत में लिये गए लोगों से पूछताछ की जा रही है।

    मृतक समेत अन्य स्वजन पर दर्ज है मुकदमा

    पुलिस ने दूसरी तरफ से भी मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। अमर सिंह 21 नवंबर को धान के मडाई के घूल को लेकर मृतक बच्चाराम, घनश्याम, राजितराम, रंजना, ललिता व बच्चाराम की पत्नी ने गाली देते हुए घर में घुस कर लाठी-डंडे व कुदाल से मारापीटा व जान से मारने की धमकी दी। कर्मचंद्र व जयराम, रोशनी, शिवांगी व फूलकली, पुत्र रामआसरे, राजन को चोटें आयी। अमर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज किया।