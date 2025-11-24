भाइयों के बीच मारपीट में घायल की मौत, गांव में तनाव का माहौल; गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। सगे भाइयों के बीच दो दिन पूर्व हुई मारपीट में घायल एक भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। स्वजन में कोहराम मच गया। मौत से आक्रोशित स्वजन-ग्रामीण रविवार की सुबह घर से मार्ग जाम करने के लिए निकले।

जानकारी मिलते ही पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया। पुलिस ने दर्ज मुकदमे में गैरइरादतन हत्या की धारा बढ़ाकर तीन लोगों को हिरासत में लिया है। जबकि अन्य लोग फरार हो गए। अकबरपुर के विजयगांव के बच्चाराम और जयराम सगे भाई है। गत 21 नवंबर की सुबह जयराम धान की मड़ाई कर रहे थे। धूल बच्चाराम की तरफ जा रही थी। मना करने पर दोनों भाइयों व स्वजन के बीच कहासुनी हो गई। जयराम, पुत्र घर सिंह, करमचंद्र, अमर सिंह, रोशनी, शिवानी ने लाठी-डंडों से हमला कर मारापीटा।

इसमें बच्चराम व इनके पुत्र घनश्याम, राजितराम घायल हो गए। गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर डायल 112 पुलिस ने पहुंचकर जांच कर स्वजन से पूछताछ किया। ग्रामीणों की मदद से घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। घायल बच्चाराम को सद्दपुर मेडिकल कालेज रेफर कर दिया गया था।

घायल बच्चाराम की पत्नी शोभावती की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। इलाज के बीच शनिवार को बच्चाराम की मौत हो गई। रविवार की सुबह आक्रोशित स्वजन व ग्रामीण घर से मार्ग जाम के लिए निकले।