    यूपी के इस जिले में 862 पात्र लोगों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास, लक्ष्य पूरा करने के निर्देश 

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 05:03 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 862 योग्य लोगों को घर मिलेंगे। अधिकारियों को लक्ष्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। जिला प्रशासन ने समय सीमा के भीतर लक्ष्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

    सीएम आवास योजना से 862 पात्र पाएंगे पक्का घर।

    संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दीपावली से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास योजना ने आपदा में गिरे घर संग आवासहीन दिव्यांग, निराश्रित विधवा तथा कुष्ठरोगियों को पक्का घर देने के लिए खजाना खोला है। उक्त योजना के तहत 862 पात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया है, इसमें आपदा में गिरे 220 घर बनाने के साथ 354 आवासहीन दिव्यांग, 281 निराश्रित विधवा समेत सात कुष्ठरोगियों को लाभ मिलेगा। शासन ने योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित जाति तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है।

    अकबरपुर विकासखंड में 148 पात्रों में सामान्य वर्ग के 104 और अनुसूचित जाति के 44 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे छह घरों संग आवासहीन दो कुष्ठरोगी एवं 90 दिव्यांगजन, 50 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    बसखारी विकासखंड में 28 पात्रों में सामान्य वर्ग के 18 व अनुसूचित जाति के 10 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे दो घरों संग नौ दिव्यांगजन और 17 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    भीटी विकासखंड में 41 पात्रों में सामान्य वर्ग के 33 एवं अनुसूचित जाति के आठ आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे 11 घरों व आवासहीन एक कुष्ठरोगी, 17 दिव्यांगजन, 12 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    भियांव विकासखंड में 130 पात्रों में सामान्य वर्ग के 80 तथा अनुसूचित जाति के 50 आवासहीनों को सीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे 38 घरों व आवासहीन तीन कुष्ठरोगी, 62 दिव्यांगजन, 27 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    जहांगीरगंज विकासखंड में 20 पात्रों में सामान्य वर्ग के 12 तथा अनुसूचित जाति के आठ आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे छह घरों समेत पांच दिव्यांगजन, नौ निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    जलालपुर विकासखंड में 123 पात्रों में सामान्य वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जाति के 53 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे 41 घरों तथा 51 दिव्यांगजन, 31 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    कटेहरी विकासखंड में 74 पात्रों में सामान्य वर्ग के 56 व अनुसूचित जाति के 18 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में गिरे नौ घरों तथा एक कुष्ठरोगी, 36 दिव्यांगजन, 28 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    रामनगर विकासखंड में 180 पात्रों में सामान्य वर्ग के 109 तथा अनुसूचित जाति के 71 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में गिरे 38 घरों एवं 68 दिव्यांगजन, 74 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    टांडा विकासखंड में 118 पात्रों में सामान्य वर्ग के 69 व अनुसूचित जाति के 49 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में गिरे 69 घरों तथा 16 दिव्यांगजन, 33 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

    मुख्यमंत्री आवास योजना से पात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य मिला है। विकासखंडों में सामान्य तथा अनुसूचित जाति के लिए आपदा में गिरे घर संग आवासहीन दिव्यांग, निराश्रित विधवा और कुष्ठरोगियों को लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है। -अनिल सिंह, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण।