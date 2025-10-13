यूपी के इस जिले में 862 पात्र लोगों को मिलेगा मुख्यमंत्री आवास, लक्ष्य पूरा करने के निर्देश 

संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। दीपावली से ठीक पहले मुख्यमंत्री आवास योजना ने आपदा में गिरे घर संग आवासहीन दिव्यांग, निराश्रित विधवा तथा कुष्ठरोगियों को पक्का घर देने के लिए खजाना खोला है। उक्त योजना के तहत 862 पात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य दिया है, इसमें आपदा में गिरे 220 घर बनाने के साथ 354 आवासहीन दिव्यांग, 281 निराश्रित विधवा समेत सात कुष्ठरोगियों को लाभ मिलेगा। शासन ने योजना का लाभ सामान्य व अनुसूचित जाति तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है।

अकबरपुर विकासखंड में 148 पात्रों में सामान्य वर्ग के 104 और अनुसूचित जाति के 44 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे छह घरों संग आवासहीन दो कुष्ठरोगी एवं 90 दिव्यांगजन, 50 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

बसखारी विकासखंड में 28 पात्रों में सामान्य वर्ग के 18 व अनुसूचित जाति के 10 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे दो घरों संग नौ दिव्यांगजन और 17 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

भीटी विकासखंड में 41 पात्रों में सामान्य वर्ग के 33 एवं अनुसूचित जाति के आठ आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे 11 घरों व आवासहीन एक कुष्ठरोगी, 17 दिव्यांगजन, 12 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

भियांव विकासखंड में 130 पात्रों में सामान्य वर्ग के 80 तथा अनुसूचित जाति के 50 आवासहीनों को सीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे 38 घरों व आवासहीन तीन कुष्ठरोगी, 62 दिव्यांगजन, 27 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

जहांगीरगंज विकासखंड में 20 पात्रों में सामान्य वर्ग के 12 तथा अनुसूचित जाति के आठ आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे छह घरों समेत पांच दिव्यांगजन, नौ निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

जलालपुर विकासखंड में 123 पात्रों में सामान्य वर्ग के 70 तथा अनुसूचित जाति के 53 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसमें प्राकृतिक आपदा में गिरे 41 घरों तथा 51 दिव्यांगजन, 31 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

कटेहरी विकासखंड में 74 पात्रों में सामान्य वर्ग के 56 व अनुसूचित जाति के 18 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में गिरे नौ घरों तथा एक कुष्ठरोगी, 36 दिव्यांगजन, 28 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

रामनगर विकासखंड में 180 पात्रों में सामान्य वर्ग के 109 तथा अनुसूचित जाति के 71 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में गिरे 38 घरों एवं 68 दिव्यांगजन, 74 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।

टांडा विकासखंड में 118 पात्रों में सामान्य वर्ग के 69 व अनुसूचित जाति के 49 आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक आपदा में गिरे 69 घरों तथा 16 दिव्यांगजन, 33 निराश्रित विधवा पात्रों को लाभ मिलेगा।