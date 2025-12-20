अंतरप्रांतीय सात पशु तस्कर गिरफ्तार, तीन वाहन पर लदे गोवंश बरामद
अंबेडकरनगर में पुलिस ने अंतरप्रांतीय पशु तस्करों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। सात तस्करों को गिरफ्तार किया गया और तीन वाहनों में लदे गोवंश को बराम ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, अंबेडकरनगर। अंतरप्रांतीय गोवंशीय पशु तस्करी के सात आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तीन पिकअप वाहन पर लदे तीन गोवंशों को बरामद किया। वाहनों का नंबर फर्जी मिलने पर सीज किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तस्करों को जेल भेजा। तीन तस्कर मऊ, एक बलिया व तीन अंबेडकरनगर के हैं।
कटका निरीक्षक राकेश कुमार शुक्रवार की रात्रि गश्त पर निकले थे। तभी जानकारी मिली कि नूरपुर कला गांव के निकट सर्विस रोड तालाब के पास पिकअप पर गोवंशीय पशु लादे जा रहे थे। पुलिस टीम उक्त स्थल पर पहुंचकर घेराबंदी किया।
पुलिस को देख तस्कर भागने की फिराक में थे कि पुलिस ने तीन पिकअप को बरामद किया। इस पर एक-एक गोवंश लदे थे। पुलिस ने यहां मिले सात तस्करों को गिरफ्तार किया है।
इनकी पहचान बलिया जिले के चितबड़ागांव थाना के मानपुर गांव के आबिद अहमद, मऊ जिले के थाना हलधरपुर के मित्तूपुर के रामबचन व सरायलखंशी थाना के राघवपट्टी गांव के वीरबल कुमार, सरायलखंशी के बुढ़ावे गांव के गगनदीप व अंबेडकरनगर जिले के आलापुर के सतरही गांव के आशाराम, बहिगवां जोगीपुर के सेवाराम, बसखारी के इमदादपुर गांव के अनिल कुमार के रूप में हुई।
पुलिस के मुताबिक तस्कर पश्चिम बंगाल, बिहार समेत प्रदेश के बलिया, मऊ, आजमगढ़ समेत अन्य जिले में पशुओं की तस्करी करते हैं। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया। निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि पिकअप के नंबर प्लेट पर फर्जी नंबर पाए जाने पर सीज किया गया।
आबिद का आपराधिक इतिहास
बलिया जिले के आबिद अहमद उर्फ पप्पू के खिलाफ मऊ जिले में हलधरपुर थाने में पशुक्रूरता, आजमगढ़ जिले में अतरौलिया थाने में आर्म्स एक्ट के दो केस, अयोध्या जिले के गोशाईगंज थाने में पशुक्रूरता अधिनियम का मुकदमा पहले से दर्ज हैं।
सात गोवंशीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद तीन पिकअप पर फर्जी नंबर पाए जाने पर सीज की गई है। तस्करों को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है। -हरेंद्र कुमार, एएसपी।
