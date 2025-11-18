SIR के सत्यापन में मिल रहे डुप्लीकेट मतदाता, यूपी में फिर से 4,216 वोटर्स लिस्ट से हटाए गए

जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। पंचायत चुनाव की सूची में संदिग्ध मिले 3,25,169 मतदाताओं को धरातल पर सत्यापन चल रहा है। अभी तक 95,510 मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। इसमें 4,216 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं।

इनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर एक ही स्थान पर रखा जाएगा। जबकि 2,20,545 मतदाताओं का अभी सत्यापन होना बाकी रह गया है। विकास खंड अकबरपुर में 57329, कटेहरी में 33574, जलालपुर में 53051, जहांगीरगंज में 25280, टांडा में 36182, बसखारी में 23420, भियांव में 35586, भीटी में 25618 एवं रामनगर में 35129 मतदाता को डुप्लीकेट मतदाता की सूची में चिह्नित किया गया है।