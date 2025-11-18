Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR के सत्यापन में मिल रहे डुप्लीकेट मतदाता, यूपी में फिर से 4,216 वोटर्स लिस्ट से हटाए गए

    By Arvind Kumar Singh Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:09 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में 3,25,169 संदिग्ध मतदाता पाए गए, जिनका सत्यापन चल रहा है। अब तक 95,510 मतदाताओं के सत्यापन में 4,216 डुप्लीकेट पाए गए हैं, जिनके नाम सूची से हटाए जाएंगे। अभी 2,20,545 मतदाताओं का सत्यापन बाकी है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सत्यापन जारी है और अधिकांश मतदाता वैध हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, अंबेडकरनगर। पंचायत चुनाव की सूची में संदिग्ध मिले 3,25,169 मतदाताओं को धरातल पर सत्यापन चल रहा है। अभी तक 95,510 मतदाताओं का सत्यापन हुआ है। इसमें 4,216 डुप्लीकेट मतदाता मिले हैं।

    इनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर एक ही स्थान पर रखा जाएगा। जबकि 2,20,545 मतदाताओं का अभी सत्यापन होना बाकी रह गया है। विकास खंड अकबरपुर में 57329, कटेहरी में 33574, जलालपुर में 53051, जहांगीरगंज में 25280, टांडा में 36182, बसखारी में 23420, भियांव में 35586, भीटी में 25618 एवं रामनगर में 35129 मतदाता को डुप्लीकेट मतदाता की सूची में चिह्नित किया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके सापेक्ष 1206 मतदाताओं का डुप्लीकेट नाम डिलीट कर दिया गया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी डा. महेशचंद्र द्विवेदी ने बताया कि अभी सत्यापन चल रहा है। अधिकांश मतदाता वैध पाए गए हैं।