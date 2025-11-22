Language
    अंबेडकरनगर में सप्ताहभर में चार लाख क्विंटल हुई गन्ने की पेराई, हफ्ते में दो बार होगा भुगतान

    By Omkar Verma Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    अंबेडकरनगर में गन्ना पेराई का कार्य तेजी से चल रहा है। एक सप्ताह में चार लाख क्विंटल गन्ने की पेराई हुई है। किसानों को समय पर भुगतान मिले, इसलिए हफ्ते में दो बार भुगतान किया जाएगा। चीनी मिलें पूरी क्षमता से पेराई कर रही हैं, जिससे किसानों को सुविधा हो।

    Hero Image

    सप्ताहभर में चार लाख क्विंटल गन्ने की पेराई।

    संवाद सूत्र, भीटी। अकबरपुर चीनी मिल मिझौड़ा ने सप्ताहभर में 90 लाख क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष करीब साढ़े चार लाख क्विंटल गन्ना की पेराई किया है। खरीद के सापेक्ष 14 करोड़ तीन लाख रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान संबंधित किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है।

    इकाई प्रमुख प्रमुख रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि चीनी मिल आगे भी किसानों के त्वरित भुगतान के लिए तत्पर रहेगी। चीनी मिल जिले के विकास व अपने क्षेत्र के समस्त गन्ना खरीदने के लिए कटिबद्ध है।

    उन्होनें किसानों से सुचारू गन्ना आपूर्ति में सहयोग की अपील करते हुए अपना कीमती गन्ना औने-पौने दाम में कोल्हूओं पर नहीं बेचने और मिल को समस्त गन्ना आपूर्ति कर उचित दाम पाने और अपना बेसिक कोटा बढ़ाने की अपील की। इस बार मिल द्वारा सप्ताह में दो बार भुगतान किया जाएगा।

    गन्ना महाप्रबंधक सुनील कुमार सिंह चौहान ने बताया कि इस वर्ष जाम व भीड़ से बचने के लिए मिलगेट पर गन्ना आपूर्ति के लिए शिफ्ट सिस्टम लागू किया गया है।

    उन्होंने किसानों से खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने, गन्ने की सूखी पत्तियां, फसल अवशेष प्रबंधन के उपाय अपनाकर खेत एवं पर्यावरण को नुकसान से बचाने का आह्वान किया।