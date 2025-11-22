अंबेडकरनगर में सप्ताहभर में चार लाख क्विंटल हुई गन्ने की पेराई, हफ्ते में दो बार होगा भुगतान

संवाद सूत्र, भीटी। अकबरपुर चीनी मिल मिझौड़ा ने सप्ताहभर में 90 लाख क्विंटल लक्ष्य के सापेक्ष करीब साढ़े चार लाख क्विंटल गन्ना की पेराई किया है। खरीद के सापेक्ष 14 करोड़ तीन लाख रुपए का गन्ना मूल्य भुगतान संबंधित किसानों के बैंक खातों में भेज दिया है।

इकाई प्रमुख प्रमुख रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि चीनी मिल आगे भी किसानों के त्वरित भुगतान के लिए तत्पर रहेगी। चीनी मिल जिले के विकास व अपने क्षेत्र के समस्त गन्ना खरीदने के लिए कटिबद्ध है। उन्होनें किसानों से सुचारू गन्ना आपूर्ति में सहयोग की अपील करते हुए अपना कीमती गन्ना औने-पौने दाम में कोल्हूओं पर नहीं बेचने और मिल को समस्त गन्ना आपूर्ति कर उचित दाम पाने और अपना बेसिक कोटा बढ़ाने की अपील की। इस बार मिल द्वारा सप्ताह में दो बार भुगतान किया जाएगा।