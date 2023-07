Prayagraj Ring Road: 3 हजार करोड़ से होगा रिंग रोड के पहले फेज का निर्माण, टेंडर प्रक्रिया शुरू

प्रयागराज में पहले फेज के लिए रिंग रोड का निर्माण अब 3000 करोड़ रुपये के बजट से किया जाएगा। संगम नगरी में रिंग रोड बनाने की योजना 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बनाई गई। उस दौरान इसका बजट 2700 करोड़ निर्धारित था।

3 हजार करोड़ से होगा रिंग रोड के पहले फेज का निर्माण, टेंडर प्रक्रिया शुरू

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: रिंग रोड के निर्माण में देरी होने के कारण पुराने बजट में संशोधन किया गया है। पहले फेज के लिए रिंग रोड का निर्माण अब 3000 करोड़ रुपये के बजट से किया जाएगा। एक सप्ताह के भीतर पहले फेज के लिए संशोधित बजट जारी कर दिया जाएगा। वहीं पूरी परियोजना की लागत 7048 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। पहले फेज में रिंग रोड निर्माण की टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगस्त में निर्माण शुरू हो जाएगा। 2018 में पास हुआ था 2700 करोड़ का बजट संगम नगरी में रिंग रोड बनाने की योजना 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से बनाई गई। उस दौरान 2700 करोड़ रुपये का बजट पूरी परियोजना के लिए निर्धारित किया गया था। पहले फेज के लिए 1100 से 1500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित था, लेकिन अब पहले फेज में तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट खर्च किया जाएगा। 65 किलोमीटर में होगा रिंग रोड का निर्माण शहर में रिंग रोड का निर्माण 65 किलोमीटर में किया जाना है। पूरी योजना को दो फेज में पूरा करना है। पहले फेज का निर्माण 29.500 किलोमीटर तक किया जाएगा। दूसरे फेज में 35.500 किलोमीटर रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। महाकुंभ 2025 के पहले रीवा रोड के पासर दांदूपुर गांव से सहसों तक रिंग रोड का निर्माण पूरा होगा। समय बीतने के साथ रिंग रोड के निर्माण के बजट को भी बढ़ाया गया है। एक सप्ताह में संशोधित बजट उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद पहले फेज का निर्माण शुरू हो जाएगा। पहले फेज का निर्माण महाकुंभ के पहले पूरा हो जाएगा। - पंकज मिश्रा, निदेशक, परियोजना प्रबंधक एनएचएआइ

