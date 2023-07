Prayagraj News: पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर सहित छात्रों पर मुकदमा दर्ज

विश्वविद्यालय में छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर सहित कई छात्रों के खिलाफ इवि प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कराया है। चीफ प्राक्टर डा. राकेश सिंह ने अमिताभ छात्र मनीष समेत 20 अन्य के खिलाफ कर्नलगंज थाना में एफआइआर दर्ज कराई है। इसमें बिना अनुमति प्रदर्शन हंगामा करने और परिसर को अस्थिर करने व अराजकता फैलाने का आरोप लगाया गया है।

पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर सहित छात्रों पर मुकदमा दर्ज।

