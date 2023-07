Prayagraj Weather: प्रयागराज में दो दिन से जारी बारिश के बाद भी नहीं मिली गर्मी से राहत, आज भी होगी बरसात

Prayagraj Weather प्रयागराज में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज शनिवार को भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इस बारिश से किसानों को भी राहत मिली। बारिश के बाद भी लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है।

प्रयागराज में दो दिन से जारी बारिश के बाद भी नहीं मिली गर्मी से राहत, आज भी होगी बरसात

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश में मानसून की दस्तक के साथ ही झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। प्रयागराज मे पिछले दो दिन से बारिश हो रही है। इस बारिश से लोगों भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली तो वहीं दूसरी ओर किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बारिश के बाद लोगों को उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। प्रयागराज में दो दिन से झमाझम बारिश हो रही है। अभी एक दिन यह क्रम और चल सकता है। शुक्रवार को दिन में कई बार बदरा उमड़ घुमड़ कर आए और बरस कर गए, इसके बाद भी पारा नहीं गिरा। बारिश के बाद भी लोगों को उमस का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी से नहीं मिली राहत गुरुवार की तुलना में तापमान अधिक रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम 25.8 डिग्री रहा। आर्द्रता 98 प्रतिशत रही। एक दिन पहले अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस था। हवा में नमी 90 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई थी। लोगों को बारिश के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। आज भी होगी बारिश मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को भी कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आज शनिवार को भी कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इस बारिश से किसानों को भी राहत मिली है। धान की रोपाई के लिए किसानों ने तैयारी पहले कर ली थी, लेकिन उन्हें बारिश का इंतजार था। अब ये इंतजार खत्म हो गया है और इसी के साथ ही धान रोपाई का काम भी शुरू हो गया है। टेलीफोन के खंभे में उतरा करंट, गाय की मौत गंगा विहार कॉलोनी में सड़क पर लगे टेलीफोन के खंभे में शुक्रवार सुबह करंट उतर आया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। यहां के रहने वाले कैलाश यादव की गाय घूमते हुए टेलीफोन के खंभे के पास पहुंच गई और जैसे ही उसके संपर्क में आई, करंट की चपेट में आ गई। बताया जाता है कि इस खंभे से कई लोगों के बिजली के तार गए हुए हैं। तार कटा होने के कारण खंभे में करंट उतर गया था।

Edited By: Swati Singh