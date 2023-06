Prayagraj Crime: रोटी देर से देने पर होटल में जमकर हुई चाकूबाजी, क्राइम ब्रांच की दावत के लिए लेने आया था खाना

पुलिस ने बताया कि सूर्यप्रकाश मिश्रा कौशांबी में सराय अकिल के निकट खोंपा गांव का रहने वाला है। उसे रात में काल्विन अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। चार लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उधर भोजनालय वालों का कहना था कि रोटी का ऑर्डर देने वाला शख्स नशे में था और उसने ही झगड़ा शुरू किया। पुलिस इस मामले में क्राइम ब्रांच का नाम लेने से कतरारी रही।

रोटी देर से देने पर होटल में जमकर हुई चाकूबाजी, क्राइम ब्रांच की दावत के लिए लेने आया था खाना

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। धूमनगंज इलाके के झलवा चौराहे के पास एक भोजनालय में रोटी के लिए भारी बवाल हो गया। रोटी लेने गए व्यक्ति ने बहुत देर होने पर गुस्सा जताया तो मारपीट हो गई। भोजनालय के कर्मचारियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि उसके सिर पर चाकू से वार किया। पता चला है कि क्राइम ब्रांच की दावत में रोटी मंगाई गई थी। झगड़ा होने पर क्राइम ब्रांच वाले भी पहुंच गए। जमकर मारपीट के दौरान धूमनगंज की पुलिस फोर्स पहुंच गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल भेजा और हत्या के प्रयास के आरोप में नामजद एफआइआर लिखी। तीन लोग पकड़े गए। झलवा चौराहे के पास मां शारदा भोजनालय में गुरुवार रात करीब साढ़े आठ बजे सूर्य प्रकाश मिश्रा पहुंचा और रोटी पैक का आर्डर दिया। उससे भोजनालय संचालक भारत यादव ने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। सूर्य प्रकाश का आरोप है कि एक घंटा गुजर गया तब भी रोटी नहीं मिलने पर उसने पूछा तो मालिक और कर्मचारियों ने अपशब्द बोल दिया। विरोध जताने पर गालीगलौज करते हुए मारपीट की। इस हमले में सूर्यप्रकाश घायल हो गया। सिर पर भी चोट लगी। आरोप है कि उस पर चाकू से कई वार किया गया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सूर्यप्रकाश को क्राइम ब्रांच वालों की मटन की दावत के लिए रोटी लेने भेजा गया था। मारपीट होने पर क्राइम ब्रांच वाले भी आ गए जिसके बाद भोजनालय वालों की शामत आ गई। उस वक्त धूमनगंज थाने के सभी चौकी प्रभारी और बाकी फोर्स उसी इलाके में गश्त पर थी। खबर मिलते ही पुलिस बल वहां पहुंच गया। क्राइम ब्रांच से जुड़ा मामला होने के कारण घटना छिपाने की कोशिश की गई।देर रात सूर्य प्रकाश मिश्रा से तहरीर लेकर भोजनालय के भारत यादव, रवि यादव, राहुल यादव, रोहित यादव समेत चार लोगों को नामजद करते हुए कई अज्ञात के खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा में मुकदमा लिखा गया। पुलिस ने बताया कि सूर्यप्रकाश मिश्रा कौशांबी में सराय अकिल के निकट खोंपा गांव का रहने वाला है। उसे रात में काल्विन अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। चार लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया है। उधर, भोजनालय वालों का कहना था कि रोटी का ऑर्डर देने वाला शख्स नशे में था और उसने ही झगड़ा शुरू किया। पुलिस इस मामले में क्राइम ब्रांच का नाम लेने से कतरारी रही।

Edited By: Narender Sanwariya