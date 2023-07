Prayagraj: सीयूईटी का परिणाम घोषित होते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में प्रवेश के लिए 1800 पंजीकरण

संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) का परिणाम शनिवार को घोषित हुआ। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण में तेजी आ गई। परिणाम घोषित होने के चंद घंटे में ही 1800 नए पंजीकरण हो गए। इलाहाबाद ने बुधवार से 18 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी। शनिवार ढाई बजे तक 4600 पंजीकरण हुए थे।

सीयूईटी का परिणाम घोषित, पांच घंटे 1800 पंजीकरण

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जागरण संवाददाता: संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) का परिणाम शनिवार को घोषित हुआ। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण में तेजी आ गई। परिणाम घोषित होने के चंद घंटे में ही 1800 नए पंजीकरण हो गए। इलाहाबाद ने बुधवार से 18 स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की थी। शनिवार ढाई बजे तक 4600 पंजीकरण हुए थे। सीयूईटी परिणाम जारी होने के बाद पंजीकरण तेज हुआ और यह आंकड़ा शनिवार रात तक कुल 6472 पहुंच गया। साथ ही 3473 ने फीस जमा कर पंजीकरण कंफर्म कर लिया है। इलाहाबाद विश्विद्यालय के प्रवेश निदेशक प्रो. जेके पति ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 28 जुलाई है। सीयूईटी का परिणाम घोषित होने के बाद इसमें काफी तेजी आई है।

Edited By: Shivam Yadav