PCS Jyoti Maurya: तलाक की अर्जी पर सुनवाई टली, कोर्ट में नही पेश हुईं एसडीएम, अर्जी में बताया ये कारण

PCS Jyoti Maurya: जागरण संवाददाता, प्रयागराज: महिला पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या द्वारा पति आलोक मौर्य से तलाक की अर्जी पर सुनवाई मंगलवार को टल गई। पारिवारिक न्यायालय में ज्योति मौर्या के अधिवक्ता ने अर्जी देकर बताया गया कि छुट्टी नहीं मिलने के कारण ज्योति मोर्य अदालत में नही पेश हो सकती हैं। कोर्ट ने वकील की इस दलील पर केस की अगली तारीख नियत कर दी।

Edited By: Nitesh Srivastava