Kargil Vijay Diwas: बुलंद हैं कारगिल युद्ध विजेताओं के हौसले, प्रयागराज के 30 शूरवीरों ने लड़ी थी जंग

Kargil Vijay Diwas पाकिस्तान से कारगिल में अघोषित युद्ध की 24वीं बरसी आज 26 जुलाई को है। इस युद्ध में हमारे वीर जवानों ने वीरता का परिचय देते हुए विजयश्री पाई थी। उस युद्ध में शामिल 30 जवान प्रयागराज में रहते हैं। जबकि पतुलती गांव निवासी लालमणि यादव ने अपने प्राण का न्यौछावर कर दिया था। वीरगति प्राप्त जवान को फौजियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की ।

बुलंद हैं कारगिल युद्ध विजेताओं के हौसले, प्रयागराज के 30 शूरवीरों ने लड़ी थी जंग

Your browser does not support the audio element.