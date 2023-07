Prayagraj News: शूटर विजय उर्फ उस्मान व चालक अरबाज के एनकाउंटर मामले में न्यायिक आयोग की टीम ने की पूछताछ

Umesh Pal Murder Case उमेश पाल हत्‍याकांड के बाद पुल‍िस एनकाउंटर में मारे गए शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और चालक अरबाज के मामले में प्रयागराज पहुंची न्यायिक आयोग की दो सदस्यीय टीम ने पूछताछ की। बता दें क‍ि शूटर उस्मान व चालक अरबाज की नेहरू पार्क के जंगल व कौंधियारा में पुलिस मुठभेड़ हुई थी। इस एनकाउंटर के बारे में जानकारी रखने वालों से भी टीम पूछताछ करेगी।

Prayagraj News: न्यायिक आयोग की टीम ने की विजय चौधरी उर्फ उस्मान और चालक अरबाज के मामले में की पूछताछ

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान और चालक अरबाज के मामले में दो सदस्यीय न्यायिक आयोग ने कई और लोगों से पूछताछ की है। नेहरू पार्क के आसपास और कौंधियारा निवासी कुछ लोगों ने लखनऊ पहुंचकर न्यायिक आयोग के सामने अपना-अपना पक्ष रखा। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य ने कई सवाल पूछते हुए बयान अंकित किया। इस मामले में अभी कई अन्य से भी सवाल-जवाब किए जाने की बात कही गई है। धूमनगंज में 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली व बम मारकर हत्या की गई थी। हत्याकांड में शामिल शूटरों की कार चलाने वाला पूरामुफ्ती निवासी अरबाज नेहरू पार्क के जंगल में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश मौर्या और एसओजी की टीम ने भाग रहे अरबाज को घेर लिया था मगर उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में अरबाज ढेर हो गया था। इसके बाद कौंधियारा में शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को भी पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था। इन दोनों एनकाउंटर की जांच के लिए शासन स्तर पर दो सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है। फोरेंसिक टीम के साथ आयोग मुठभेड़ स्थल का निरीक्षण करते हुए साक्ष्य संकलित कर चुका है। साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों का बयान ले चुका है। अब मुठभेड़ के बारे में जानकारी रखने वालों को पांच जुलाई को लखनऊ बुलाया गया था। सूत्रों का कहना है कि आयोग के सामने कई लोग पहुंचे और मुठभेड़ से जुड़ी जानकारी दी है।

Edited By: Prabhapunj Mishra