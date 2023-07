Indian Railway IRCTC की वेबसाइट ठप होने से उपभोक्ता परेशान, अधिकारी ने बताया- कब तक होगी ठीक

Indian Railway IRCTC एप ओपन करने पर संदेश दिख रहा है कि रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है कृपया कुछ समय बाद कोशिश करें। छह मई को भी आईआरसीटीसी की सेवाएं सुबह 10 बजे के करीब ठप हुई थीं। आश्चर्य की बात है की आईआरसीटीसी के मेंटनेंस का काम रात में 11 बजे के बाद होता है। ऐसे में दिन में वेबसाइट बंद होने पर उपभोक्ता परेशान हैं।

Indian Railway IRCTC: तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

Your browser does not support the audio element.