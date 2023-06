प्रयागराज में मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ के साथ ड‍िप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जमकर गरजे। ड‍िप्‍टी सीएम ने कहा क‍ि जनता को एकजुट होने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में ये आप को तय करना है क‍ि कोई गुंडा माफिया लोकसभा न पहुंचे। ड‍िप्‍टी सीएम ने कहा क‍ि कुंभ से पहले प्रयागराज में बहुत कुछ करना है। अयोध्या काशी विद्याचल और चित्रकूट में काम हो रहा है।

UP Politics: प्रयागराज में गरजे ड‍िप्‍टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य

प्रयागराज, जेएनएन। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज माफिया के कब्जे जमीन पर गरीबों का आशियाना बना है। आज माफिया का युग गया गरीबों का युग आया है। 2024 आ रहा है उसमे लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें कमल का बटन दबाने का मतलब एक पक्का मकान, गुंडे माफियाओं का खात्मा करना है। प्रधानमंत्री के खिलाफ विपक्ष एक जुट हो रहा है लेकिन जनता उनके पक्ष में एकजुट है। कोई गुंडा, माफिया लोकसभा और विधानसभा नहीं पहुंचना चाहिए। प्रयागराज में एक 10 हजार की क्षमता वाला हाल बनाना चाहिए। कुंभ से पहले प्रयागराज में बहुत कुछ करना है। अयोध्या, काशी, विद्याचल और चित्रकूट में काम हो रहा है। प्रयागराज में दुनिया के पहले हवाई जहाज का अनुसंधान हुआ था, उसकी स्मृति में यहां कुछ होना चाहिए। 2013 में आजम खां नगर विकास मंत्री थी जिसमें हदासा हुआ था, लेकिन योगी जी नेतृत्व में हुए कुंभ में सब सकुशल हुआ।

