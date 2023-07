जहां सीखा क्रिकेट का ककहरा, वहां चाय पीने पहुंचे कैफ, लिखा- ‘लंदन देखा सिडनी घूमा आकर देखो ई अलाहाबाद है भइया’

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मो. कैफ शनिवार को निजी दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। यहां एक झोपड़ी वाली चाय की दुकान पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चाय पी और शायराना अंदाज में अपने शहर की खूबियां बताई। ट्विटर पर 18 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में कैफ छप्पर के नीचे तख्त पर बैठकर चाय बिस्किट का स्वाद ले रहे हैं।

मोहम्मद कैफ प्रयागराज के रहने वाले हैं।

प्रयागराज, जागरण संवाददाता: पूर्व भारतीय क्रिकेटर मो. कैफ शनिवार को निजी दौरे पर प्रयागराज पहुंचे। यहां एक झोपड़ी वाली चाय की दुकान पर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ चाय पी और शायराना अंदाज में अपने शहर की खूबियां बताई। ट्विटर पर 18 सेकंड का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में कैफ छप्पर के नीचे तख्त पर बैठकर चाय बिस्किट का स्वाद ले रहे हैं, जबकि उसी वीडियो में हाईवे के किनारे चारपाई पर बैठकर आम खाते व एक बेंच पर बैठ कर लोगों के साथ हंसी मजाक करते नजर आ रहे हैं। वह लिखते हैं- कुल्हड़ की चाय, आम की बगिया, यही है घर, यही है दुनिया। लंदन देखा, सिडनी घूमा, आकर देखो, ई अलाहाबाद है भईया। उन्होंने पोस्ट के साथ दिल की एक इमोजी भी साझा कर शहर के साथ अपने जुड़ाव को व्यक्त किया। कुल्हड़ की चाय

ई अलाहाबाद है भईया! ❤️ pic.twitter.com/f7BIz2xZdo July 15, 2023 गुपचुप रहा दौर हालांकि, कैफ का यह दौरा बेहद ही गुपचुप रहा। इससे पहले भी जब कैफ प्रयागराज आए थे तो अपने पिता के साथ उन्होंने संगम में नौका विहार किया था और फिर तस्वीरें ट्विटर पर साझा की थी। कैफ प्रयागराज के रहने वाले हैं और क्रिकेटर का शुरुआती ककहरा उन्होंने यहीं सीखा।

