प्रयागराज, जेएनएन। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों के ल‍िए बीजेपी ने ब‍िसात ब‍िछाना शुरु कर द‍िया है। इसी क्रम में आज प्रयागराज पहुंचे मुख्‍यमंत्री योगी आद‍ित्‍यनाथ ने भय मुक्‍त प्रदेश का संदेश द‍िया। माफ‍िया अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों के ल‍िए आवास बनवाकर सीएम योगी आद‍ित्‍यनाथ ने संदेश द‍िया क‍ि प्रदेश में स‍िर्फ कानून का राज चलेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करीब 12 बजे प्रयागराज आए। सबसे पहले उन्होंने लूकरगंज में माफिया अतीक के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर गरीबों के लिए बनाए गए 76 फ्लैट वाले अपार्टमेंट का लोकार्पण किया। चार-चार मंजिल के दो ब्लाकों में तैयार 76 फ्लैटों के आवंटियों को उन्होंने चाबी सौंपी। इस मौके पर अपने घर का सपना पूरा होते देख आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। लीडर प्रेस मैदान पर आयोजित समारोह में सीएम योगी ने 768 करोड़ की 226 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने प्रयाग के महत्व को बताते हुए कहा कि कुख्यात माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर बने मकानों को चाबी देने का पवित्र काम आज प्रयाग से शुरू हुआ है। कहने के लिए 76 आवास हैं, लेकिन इसके पीछे पवित्र भाव है। वर्ष 2017 से पहले गुंडे माफिया किसी की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। अब ऐसा नहीं है, प्रयागराज प्राचीन काल से धर्म, शिक्षा व न्याय की धरा रही है, आज उसका वैभव लौटाया जा रहा है। ये सुशासन की शुरुआत है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने नौ वर्ष पहले देखा था। पहले प्रधानमंत्री आवास में गरीबों को आवास नहीं मिलता था। केंद्र सरकार आवास देने को कहती थी लेकिन 2017 के पहले की सरकार आवास लेती नही थी। 2017 के बाद से अब तक 10 लाख लोगों को आवास दिया जा चुका है। बिना किसी का नाम लिए कहा कि पहले की सत्ता माफिया के साथ खड़ी रहती थी। ये जातियों के नाम पर समाज को अलग करते थे। इससे विकास नहीं हो पाता था, अब हम गरीब के साथ खड़े हैं। ट्रिपल इंजन 2025 का कुंभ भव्य व दिव्य कराएगा। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को बड़ी बहुमत में जीतना है, तभी नए भारत का निर्माण हो पाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे।

