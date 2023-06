Prayagraj News: 13 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला पीडीए का बुलडोजर, 400 से अधिक भूखंडों की ढहाई गई बाउंड्री

जोनल अधिकारी टीपी सिंह की अगुवाई में अवैध प्लाटिंग को ढहाने के लिए टीम दोपहर दो बजे फाफामऊ के हाजीगंज पर 10 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को ढहाया गया। वहीं हाजीगंज चौराहा के आगे पेट्रोल पंप के पीछे इरफान अहमद आजाद यादव और मो. अली ने तीन बीघा से अधिक में अवैध प्लाटिंग किए थे। 400 से अधिक भूखंड यहां पर तैयार किया गया था।

फाफामऊ जोन के हाजीगंज में की गई अवैध प्लाटिंग को गिराया गया।-जागरण

Your browser does not support the audio element.

प्रयागराज, जागरण संवाददाता। अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। कहीं पर माफियाओं के अवैध मकान को ढहाया जा रहा है तो कहीं पर अवैध प्लाटिंग पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज करने की कार्रवाई की जा रही है। बुधवार को पीडीए ने फाफामऊ क्षेत्र में 13 बीघा अवैध प्लाटिंग पर बने भूखंडों को बुलडोजर से ढहाया गया। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तीन घंटे से अधिक समय तक की गई। इस दौरान पीडीए की टीम का विरोध भी कुछ लोगों ने किया, लेकिन पुलिस बल मौजूद होने के कारण कार्रवाई प्रभावित नहीं हुई। जोनल अधिकारी टीपी सिंह की अगुवाई में अवैध प्लाटिंग को ढहाने के लिए टीम दोपहर दो बजे फाफामऊ के हाजीगंज पर 10 बीघा में की गई अवैध प्लाटिंग को ढहाया गया। वहीं हाजीगंज चौराहा के आगे पेट्रोल पंप के पीछे इरफान अहमद, आजाद यादव और मो. अली ने तीन बीघा से अधिक में अवैध प्लाटिंग किए थे। 400 से अधिक भूखंड यहां पर तैयार किया गया था। जोनल अधिकारी टीपी सिंह ने बताया कि इन लोगों ने बिना ले आउट पास कराए प्लाटिंग की थी। बताया कि इसमें से कई भूखंडों की बिक्री भी की जा चुकी है। अवर अभियंता महेश चौधरी,भवन निरीक्षक एसपी सिंह, सुपर वाइजर प्रवेश कुमार, अरुण कुमार आदि मौजूद रहे।

Edited By: Vinay Saxena