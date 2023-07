छात्र की मौत से आक्रोशित छात्रों ने की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की तोड़फोड़, सड़क जाम

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष कुमार दुबे की मौत से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के कई विभागों में तोड़फोड़ की है। दोपहर में छात्र हिंदी और संस्कृत विभाग के अलावा प्रॉक्टर कार्यालय में भी हंगामा किया और शीशे तथा गमले तोड़ दिए। इससे पूर्व सुबह नौ बजे से छात्रों ने केपीयूसी छात्रावास के सामने सड़क पर जाम लगा दिया था।

छात्र की मौत से अक्रोशित छात्रों ने की इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की तोड़फोड़, कागज फाड़े

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आशुतोष कुमार दुबे की मौत से आक्रोशित छात्रों ने विश्वविद्यालय के कई विभागों में तोड़फोड़ की है। दोपहर में छात्र हिंदी और संस्कृत विभाग के अलावा प्रॉक्टर कार्यालय में भी हंगामा किया और शीशे तथा गमले तोड़ दिए। इससे पूर्व सुबह नौ बजे से छात्रों ने केपीयूसी छात्रावास के सामने सड़क पर जाम लगा दिया था। दो घंटे तक सड़क पर जाम लगाने के बाद छात्र प्रॉक्टर कार्यालय पहुंचे और वहां भी हंगामा किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी प्रो. जया कपूर ने कहा कि अराजक तत्वों ने विश्वविद्यालय परिसर में काफी तोड़फोड़ की और महिलाओं के साथ अभद्रता एवं हाथापाई की है। जिसमें कुछ शिक्षिकाओं को चोट आई हैं। ऑफिस में की गई तोड़फोड़ उपद्रवियों ने हिंदी संस्कृत विभाग एवं प्राक्टर ऑफिस में उपद्रव व तोड़फोड़ की और रजिस्टर आदि कागज फाड़े। कहा की कैंपस में छात्र की मृत्यु दुखद है किंतु इसका विश्वविद्यालय से कोई संबंध नही है। ये एक दुर्घटना थी जो परिसर में घटित हुई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी तरफ से हर जरूरी त्वरित कार्यवाही की थी। उसकी मृत्यु के बहाने विश्वविद्यालय में महिलाओं के साथ मारपीट और परिसर में तोड़फोड़ बेहद निंदनीय है। पुलिस प्रशासन को कैंपस में इस प्रकार के असामाजिक तत्वों द्वारा अराजकता गुंडागर्दी करने से रोकने के लिए इनको चिह्नित कर इनके विरुद्ध त्वरित रूप से कार्यवाही में कड़े कदम उठाने होंगे। व्यक्तिगत असुरक्षा के माहौल में पठन पाठन करवाना शिक्षकों के लिए मुश्किल होगा।

