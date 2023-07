शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की तैयारी, माफिया अतीक की बेगम हो सकती है एक लाख की इनामी; जैनब लगातार बदल रही लोकेशन

Shaista Parveen माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर इनाम बढ़ाने की तैयारी प्रशासन द्वारा की जा रही है। शाइस्ता पर एक लाख का इनाम घोषित किया जा सकता है। इसके साथ-साथ जैनब और आयशा पर भी इनाम घोषित किया जा सकता है। शाइस्ता पर अभी 50 हजार रुपये का इनाम है। पुलिस और एसटीएफ इन तीनों को गिरफ्तार करने में अभी नाकाम रही है।

शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की तैयारी, माफिया अतीक की बेगम हो सकती है एक लाख की इनामी

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड के बाद तकरीबन पांच महीने से फरार अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी में एसटीएफ समेत सभी एजेंसियां नाकाम हैं। प्रयागराज से दिल्ली और मुंबई तक एसटीएफ ने तलाश कर ली, लेकिन माफिया की पत्नी नहीं मिली। शाइस्ता पर अभी 50 हजार रुपये का इनाम है। उस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित करने के लिए शासन को संस्तुति के लिए भेजी गई है। साथ ही अशरफ की पत्नी जैनब और बहन आयशा पर भी इनाम घोषित करने की तैयारी है। ये दोनों भी हत्या के बाद से फरार हैं। 24 फरवरी को हुई थी उमेश पाल की हत्या 24 फरवरी की शाम सुलेमसराय में घर के बाहर कार से उतरते ही उमेश पाल और दो सरकारी गनर की गोली व बम मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात में अतीक-अशरफ के साथ शाइस्ता परवीन को भी नामजद किया गया था। वह भी घटना के कुछ घंटे बाद चकिया वाले मकान से फरार हो गई। इस बीच उसके पति अतीक और देवर अशरफ का भी कत्ल हो गया। बेटा असद एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मारा गया। घर ढहाया गया और नौकर भी जेल भेज दिए गए। मगर शाइस्ता गायब है। शाइस्ता लगातार बदल रही लोकेशन माफिया की पत्नी की कई बार अलग-अलग जगह लोकेशन मिलने पर एसटीएफ व एसओजी ने छापेमारी की, लेकिन वह मिली नहीं। अशरफ की ससुराल हटवा में भी मौजूदगी की सूचना पर एसटीएफ पहुंची थी। एसीपी धूमनगंज वरुण कुमार का कहना है कि शाइस्ता पर इनाम बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू है। एक लाख रुपये की इनामी राशि शासन स्तर से घोषित होनी है। गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।

Edited By: Abhishek Pandey