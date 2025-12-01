Language
    Aligarh News: फर्जी आईडी से ससुराल भेजे अश्लील मैसेज, युवती का रिश्ता टूटा

    By Surjeet Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:09 AM (IST)

    अलीगढ़ में एक युवती साइबर उत्पीड़न का शिकार हुई। किसी ने उसके नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील संदेश भेजे, जिससे उसकी शादी टूट गई। युवती की शिकायत पर डीआईजी ने तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। आरोपियों पर धमकी देने और दबाव बनाने का भी आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, अलीगढ़। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की एक युवती साइबर उत्पीड़न का शिकार हो गई। आरोप है कि उसके नाम से इंटरनेट मीडिया पर फर्जी आडी बनाकर अश्लील संदेश व फोटो प्रसारित कर दिए। इसके उसकी शादी टूट गई। युवती ने मामले की शिकायत डीआजी से की। इसके बाद तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

    शिकायत के बाद पुलिस ने तीन लोगों पर दर्ज किया मुकदमा

    पीड़ित युवती के अनुसार उसके पिता भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार हैं। कुछ समय पहले उसकी सगाई तय हुई थी। सी बीच किसी ने इंस्टाग्राम व स्नैपचैट पर उसके नाम से नकली प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक संदेश भेजने शुरू कर दिए। यह सामग्री उसके रिश्तेदारों व ससुराल पक्ष तक पहुंचाई गई। इससे उसका रिश्ता टूट गया। अब आरोपी संबंधित को धमकी दे हैं। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। कार्रवाई न करने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब डीआजी के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ है।