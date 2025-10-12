बीमार मुस्लिम महिला की मदद करने पर युवक की गला रेत कर हत्या, अलीगढ़ में लोगों ने थाने पर किया प्रदर्शन
बिहार में एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन तेज करेंगे।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। जवां में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी। युवक ने एक मुस्लिम महिला की मदद की थी, जो मुस्लिम समाज के लोगों को रास नहीं आई। घटना को लेकर लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा कर दिया। पुलिस ने आठ आरोपियतों को गिरफ्तार कर लिया है।
महिला को दवा दिलाकर लाया था युवक
क्षेत्र के गांव तेजपुर में बीती रात एक मुस्लिम महिला को तबीयत खराब होने पर तेजपुर के नर्सिंग होम से दवाई दिलाकर लाया था। पड़ोसी मुस्लिम परिवार के लोगों को यह नागवार गुजरा रात करीब 11:30 बजे वह युवक को उठाकर पड़ोस में ही टूटे पड़े खंडहर मकान में ले गए एवं खंडहर कमरे में ले जाकर उसका चाकुओं से गला रेतकर उसके शरीर के ऊपरी हिस्से पर दनादन चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया।
नोएडा से आया था करण
मृतक करण पुत्र मेघ सिंह उर्फ पप्पू रात ही नोएडा से आया था जो नोएडा में रहकर मजदूरी करता था। मुस्लिम महिला के परी लजनों के कहने पर वह उसे किराए की वैन लेकर तेजपुर नर्सिंग होम में दिखा कर लाया था कि विपक्षियों ने यह घटनाकर दी। मामले की सूचना रात्रि में 12:00 बजे पुलिस को लगी तो पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला दो धर्मों का होने के कारण पुलिस ने रात्रि में ही कई थानों की फोर्स बुला ली एवं एहतियात के तौर पर कई थानों की पुलिस को बुलाकर घटना स्थल पर तैनात कर दिया है।
